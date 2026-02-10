Hindustan Hindi News
MP Traffic Police Action Rs 1000 Challan Not Wearing Helmet
टू-व्हीलर चलाने वाले इन लोगों को दूर से ही पहचान रही पुलिस, फिर पकड़-पकड़कर कर रही तगड़ा चालान

संक्षेप:

Feb 10, 2026 08:54 pm IST
देशभर में हेलमेट नहीं पहनने को लेकर ट्रैफिक पुलिस सख्ती दिखा रही है। हालांकि, देश के दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में ये अभियान जोरों पर चल रहा है। दरअसल, प्रदेश के कई प्रमुख शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों पर सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन पर 1000 रुपए तक का चालान किया जा रहा है। खास बात ये है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनकी गाड़ी दूर से ही पहचान में आ जाती है। ये अभियान लोगों में यातायात जागरूकता बढ़ाने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू किया है। ऐसे में लोगों को बख्शा नहीं जा रहा। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नहीं लगाने पर 2000 रुपए तक का चालान कर सकती है।

हेलमेट को पहनने का सही तरीका
टू-व्हीलर चलाने या पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं लगाते। इतन ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता। या वो टूटी होती है। इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है।

2000 रुपए तक के चालान का नियम
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।

ISI मार् वाला हेलमेट होना जरूरी
हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 2 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।

