अमेजन सेल में बहुत सस्ते में मिल रहा ये स्टाइलिश ई-स्कूटर, सिंगल चार्ज पर रेंज 105Km; कीमत सिर्फ इतनी

अमेजन पर 'Great Summer Sale' चल रही है। इस सेल में प्रोडकट्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इन प्रोडक्ट की लिस्ट में इलेक्ट्रिकल्स आइटम, इलेट्रॉनिक आइटम, स्मार्टफोन, लैपटॉप, फुटवेयर, कपड़े समेत कई दूसरे आइटम शामिल है। इतना ही नहीं, डिस्काउंट की लिस्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स भी शामिल हैं।

अमेजन पर 'Great Summer Sale' चल रही है। इस सेल में प्रोडकट्स पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इन प्रोडक्ट की लिस्ट में इलेक्ट्रिकल्स आइटम, इलेट्रॉनिक आइटम, स्मार्टफोन, लैपटॉप, फुटवेयर, कपड़े समेत कई दूसरे आइटम शामिल है। इतना ही नहीं, डिस्काउंट की लिस्ट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स भी शामिल हैं। दरअसल, इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कई इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक रहे हैं। इसमें हीरो, बजाज जैसी कंपनियों के मॉडल भी शामिल हैं। हालांकि, हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो साइकिल की तरह दिखने वाला स्टाइलिश इलेक्ट्रिक मोपेड है। वहीं, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 100Km से भी ज्यादा है।

दरअसल, हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उसका नाम मोटोवोल्ट अर्बन ई-मोपेड (Motovolt URBN E-Moped) है। इसकी MRP 54,999 रुपए है। जबकि, इसे 9% के डिस्काउंट के साथ 49,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे 2,448 रुपए की मंथली EMI में भी खरीदा जा सकता है। ये EMI 24 महीने के लिए रहेगी।

कई बैंकों के ऑफर भी शामिल

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बजाज फिनसर्व और अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, हल्की प्रोसेसिंग फीस देकर नो कॉस्ट EMI के साथ खरीद सकते हैं। इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, BOBCARD, DBS क्रेडिट कार्ड InstaEMI, फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड EMI, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

मोटोवोल्ट अर्बन ई-मोपेड के फीचर्स

मोटोवोल्ट अर्बन ई-मोपेड के फीचर्स की बात करें तो इस ई-साइकिल में BIS सर्टिफाइड रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो आग और पानी, दोनों से सुरक्षित है। इस वजह से ये ज्यादा सेफ और डुरेबल हो जाती है। खास बात ये है कि कभी भी और कहीं भी, अपनी सुविधा के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इस पर 12 महीने या 12,000Km की वारंटी मिलती है, इसमें से जो भी पहले होगा वारंटी उतनी ही रहेगी। हालांकि, ग्राहक वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं, जिससे ये 36 महीने या 30,000Km तक हो जाती है। ये लो स्पीड मोपेड है जिसकी स्पीड 25Km/h तक है।