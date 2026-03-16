Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10 लाख के पार पहुंचा बिक्री का आंकड़ा! फरवरी में 30.8% उछला बाइक मार्केट, हीरो मोटोकॉर्प बनी नंबर-1

Mar 16, 2026 05:14 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए फरवरी 2026 का महीना किसी त्यौहार से कम नहीं रहा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, पिछले महीने मोटरसाइकिल सेगमेंट ने 30.8 पर्सेंट की जोरदार सालाना बढ़त हासिल की है।

10 लाख के पार पहुंचा बिक्री का आंकड़ा! फरवरी में 30.8% उछला बाइक मार्केट, हीरो मोटोकॉर्प बनी नंबर-1

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए फरवरी 2026 का महीना किसी त्यौहार से कम नहीं रहा। अगर आप सड़क पर निकलते समय बढ़ती भीड़ को महसूस कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण ऑटो सेक्टर के ताजा आंकड़े भी हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने मोटरसाइकिल सेगमेंट ने 30.8 पर्सेंट की जोरदार सालाना बढ़त हासिल की है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में बाइक्स की मांग रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले साल फरवरी में जहां करीब 8.38 लाख मोटरसाइकिलें बिकी थीं। वहीं, इस साल फरवरी में यह आंकड़ा 10.96 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:होंडा ला रही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, भारत में शुरू हो गया ट्रायल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hero XPulse 210

Hero XPulse 210

₹ 1.62 - 1.71 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xoom 125

Hero Xoom 125

₹ 80,494 - 86,025

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour

Hero Glamour

₹ 81,063 - 84,751

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Xoom

Hero Xoom

₹ 72,284 - 82,617

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero XF3R

Hero XF3R

₹ 1.6 - 1.8 लाख

मुझे सूचित करें
Hero Xoom 160

Hero Xoom 160

₹ 1.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हीरो का दबदबा कायम

बिक्री की इस रेस में हमेशा की तरह 'हीरो मोटोकॉर्प' ने अपना झंडा गाड़ दिया है। मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों की पहली पसंद होने के कारण हीरो ने अकेले 4,63,291 मोटरसाइकिलें बेचीं। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 43 पर्सेंट से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है, जो यह साबित करता है कि गांव हो या शहर, स्प्लेंडर और पैशन जैसी बाइक्स का जादू आज भी बरकरार है। हीरो के बाद दूसरे पायदान पर होंडा रही जिसने करीब 2.30 लाख यूनिट्स की सेल की। बजाज और टीवीएस ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया।

ये भी पढ़ें:ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए खुशखबरी! डुकाटी ने लॉन्च की ये धाकड़ बाइक

112% बढ़ गई कावासाकी की बिक्री

सिर्फ सस्ती और किफायती बाइक्स ही नहीं बल्कि लग्जरी और स्टाइल का शौक रखने वाले ग्राहकों ने भी खूब पैसे खर्च किए हैं। रॉयल एनफील्ड, जो अपनी मजबूत बॉडी और 'थंप' के लिए जानी जाती है, उसने भी 91,248 यूनिट्स बेचकर 12 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज की। इससे साफ है कि अब भारतीय ग्राहक केवल माइलेज ही नहीं, बल्कि कंफर्ट और प्रीमियम फील के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। यामहा ने भी स्पोर्टी बाइक्स के सेगमेंट में करीब 39 पर्सेंट की ग्रोथ दिखाई है। वहीं, कावासाकी ने सबको पीछे छोड़ते हुए 112 पर्सेंट की भारी उछाल दर्ज की है।

ये भी पढ़ें:₹2.50 लाख सस्ती हुई ये धाकड़ बाइक! स्टॉक खाली करने को कंपनी ने दिया बड़ा ऑफर

सुजुकी और पियाजियो की धीमी बिक्री

इस चमक-धमक के बीच सुजुकी और पियाजियो जैसी कंपनियों के लिए यह महीना थोड़ा ठंडा रहा। जानकारों की मानें तो इस जबरदस्त उछाल के पीछे बेहतर मानसून की उम्मीद, शादियों का सीजन और कंपनियों द्वारा दिए जा रहे नए-नए ऑफर्स बड़ी वजह रहे हैं। बता दें कि अप्रैल से फरवरी 2025-26 के पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें, तो अब तक देश में 1.18 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिलें सड़कों पर उतर चुकी हैं। यह आंकड़े न केवल कंपनियों के लिए अच्छी खबर हैं बल्कि यह देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और लोगों की बढ़ती खरीदारी क्षमता का भी बड़ा सबूत हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Hero Motocorp Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।