10 लाख के पार पहुंचा बिक्री का आंकड़ा! फरवरी में 30.8% उछला बाइक मार्केट, हीरो मोटोकॉर्प बनी नंबर-1

Mar 16, 2026 05:14 pm IST

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए फरवरी 2026 का महीना किसी त्यौहार से कम नहीं रहा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, पिछले महीने मोटरसाइकिल सेगमेंट ने 30.8 पर्सेंट की जोरदार सालाना बढ़त हासिल की है।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट के लिए फरवरी 2026 का महीना किसी त्यौहार से कम नहीं रहा। अगर आप सड़क पर निकलते समय बढ़ती भीड़ को महसूस कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण ऑटो सेक्टर के ताजा आंकड़े भी हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने मोटरसाइकिल सेगमेंट ने 30.8 पर्सेंट की जोरदार सालाना बढ़त हासिल की है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में बाइक्स की मांग रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले साल फरवरी में जहां करीब 8.38 लाख मोटरसाइकिलें बिकी थीं। वहीं, इस साल फरवरी में यह आंकड़ा 10.96 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गया है।

हीरो का दबदबा कायम बिक्री की इस रेस में हमेशा की तरह 'हीरो मोटोकॉर्प' ने अपना झंडा गाड़ दिया है। मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों की पहली पसंद होने के कारण हीरो ने अकेले 4,63,291 मोटरसाइकिलें बेचीं। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 43 पर्सेंट से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है, जो यह साबित करता है कि गांव हो या शहर, स्प्लेंडर और पैशन जैसी बाइक्स का जादू आज भी बरकरार है। हीरो के बाद दूसरे पायदान पर होंडा रही जिसने करीब 2.30 लाख यूनिट्स की सेल की। बजाज और टीवीएस ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया।

112% बढ़ गई कावासाकी की बिक्री सिर्फ सस्ती और किफायती बाइक्स ही नहीं बल्कि लग्जरी और स्टाइल का शौक रखने वाले ग्राहकों ने भी खूब पैसे खर्च किए हैं। रॉयल एनफील्ड, जो अपनी मजबूत बॉडी और 'थंप' के लिए जानी जाती है, उसने भी 91,248 यूनिट्स बेचकर 12 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़त दर्ज की। इससे साफ है कि अब भारतीय ग्राहक केवल माइलेज ही नहीं, बल्कि कंफर्ट और प्रीमियम फील के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। यामहा ने भी स्पोर्टी बाइक्स के सेगमेंट में करीब 39 पर्सेंट की ग्रोथ दिखाई है। वहीं, कावासाकी ने सबको पीछे छोड़ते हुए 112 पर्सेंट की भारी उछाल दर्ज की है।