इस भारतीय बाइक को विदेशियों ने बनाया नंबर-1, 6.68 लाख+ ग्राहक मिले; हमारे यहां 15 साल पहले बंद हो चुकी

फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) में यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान टॉप-50 मॉडल की 27,53,269 यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसे टॉप एक ऐसी मोटरसाइकिल ने किया जो भारत में बिकती ही नहीं है।

भारत में तैयार इस बाइक को विदेशियों ने बनाया नंबर-1

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भारत से विदेशी बाजार में एक्सपोर्ट होने वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट सामने आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) में यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान टॉप-50 मॉडल की 27,53,269 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 20,47,046 यूनिट का था। हालांकि, इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसे टॉप एक ऐसी मोटरसाइकिल ने किया जो भारत में बिकती ही नहीं है। इसे सिर्फ विदेशी ग्राहकों के लिए भारत में तैयार किया जाता है। दरअसल, इस मोटरसाइकिल का नाम बॉक्सर है, जिसे बजाज तैयार करती है। इन 6 महीने के दौरान इसकी 6.68 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुई हैं। इसे भारत में जनवरी 2011 यानी 15 साल पहले ही बंद कर दिया गया था।

टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट H1 FY2027 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % H1 FY27 1 बॉक्सर 6,68,804 3,50,972 3,17,832 90.56 24.19 2 स्टार सिटी 6,01,720 4,11,961 1,89,759 46.06 21.76 3 पल्सर 3,01,449 2,57,070 44,379 17.26 10.9 4 CT 2,15,040 1,63,050 51,990 31.89 7.78 5 FZ 90,145 80,083 10,062 12.56 3.26 6 अपाचे 86,265 70,537 15,728 22.3 3.12 7 गिक्सर 155 69,756 69,428 328 0.47 2.52 8 स्पोर्ट 63,960 71,979 -8,019 -11.14 2.31 9 रेडर 58,961 44,481 14,480 32.55 2.13 10 शाइन 52,729 34,035 18,694 54.93 1.91 11 एक्सट्रीम 125R 49,279 31,078 18,201 58.57 1.78 12 HF डीलक्स 45,405 45,216 189 0.42 1.64 13 डिस्कवर 38,616 40,722 -2,106 -5.17 1.4 14 हंक 29,405 39,406 -10,001 -25.38 1.06 15 प्लेटिना 25,314 15,444 9,870 63.91 0.92 16 CB 200X 25,242 9,034 16,208 179.41 0.91 17 हॉर्नेट 2.0 22,008 19,954 2,054 10.29 0.8 18 स्प्लेंडर 20,504 15,930 4,574 28.71 0.74 19 सलूटो RX 19,644 21,508 -1,864 -8.67 0.71 20 क्लासिक 350 17,178 18,364 -1,186 -6.46 0.62 21 डोमिनार 16,123 16,588 -465 -2.8 0.58 22 X ब्लेड 14,196 12,948 1,248 9.64 0.51 23 KTM 390 14,148 18,051 -3,903 -21.62 0.51 24 CB यूनिकॉर्न 150 14,112 9,169 4,943 53.91 0.51 25 ट्रायम्फ 400 13,263 14,210 -947 -6.66 0.48 26 CB 125 हॉर्नेट 12,788 0 12,788 - 0.46 27 हिमालयन 12,382 12,596 -214 -1.7 0.45 28 MT 15 11,597 9,573 2,024 21.14 0.42 29 वी-स्ट्रॉम SX 11,318 7,053 4,265 60.47 0.41 30 सलूटो 10,906 13,318 -2,412 -18.11 0.39 31 एक्सपल्स 200 10,593 10,243 350 3.42 0.38 32 हंटर 350 10,195 9,590 605 6.31 0.37 33 CB 350 9,735 14,546 -4,811 -33.07 0.35 34 एक्सट्रीम 250R 8,879 7,229 1,650 22.82 0.32 35 KTM 160 / 200 8,496 6,220 2,276 36.59 0.31 36 मीटिओर 350 7,896 7,484 412 5.51 0.29 37 650 ट्विन 7,825 7,734 91 1.18 0.28 38 जिक्सर 250 7,702 9,793 -2,091 -21.35 0.28 39 BMW 310 / 450 7,457 7,726 -269 -3.48 0.27 40 सुपर मीटिओर 5,213 5,849 -636 -10.87 0.19 41 R15 4,958 5,026 -68 -1.35 0.18 42 गुरिल्ला 450 4,693 5,775 -1,082 -18.74 0.17 43 XSR 4,626 0 4,626 - 0.17 44 KTM 250 4,486 3,172 1,314 41.42 0.16 45 रोनिन 4,343 2,920 1,423 48.73 0.16 46 FZ25 4,040 7,850 -3,810 -48.54 0.15 47 CB 300 3,755 3,778 -23 -0.61 0.14 48 RS 457 2,490 1,827 663 36.29 0.09 49 CB हॉर्नेट 160R 1,890 3,346 -1,456 -43.51 0.07 50 SP 160 1,740 3,180 -1,440 -45.28 0.06 टोटल 27,53,269 20,47,046 7,06,223 34.5 99.59 डोमेस्टिक सेल्स 27,64,662 20,97,158 6,67,504 31.83 100

फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली मोटरसाइकिल की बात करें बॉक्सर की H1 FY27 के दौरान 6,68,804 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 3,50,972 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 3,17,832 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 90.56% की ग्रोथ मिली। स्टार सिटी की H1 FY27 के दौरान 6,01,720 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 4,11,961 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,89,759 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 46.06% की ग्रोथ मिली।

पल्सर की H1 FY27 के दौरान 3,01,449 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 2,57,070 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 44,379 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 17.26% की ग्रोथ मिली। CT की H1 FY27 के दौरान 2,15,040 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 1,63,050 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 51,990 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 31.89% की ग्रोथ मिली।

FZ की H1 FY27 के दौरान 90,145 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 80,083 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 10,062 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 12.56% की ग्रोथ मिली। अपाचे की H1 FY27 के दौरान 86,265 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 70,537 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 15,728 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 22.3% की ग्रोथ मिली।

गिक्सर 155 की H1 FY27 के दौरान 69,756 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 69,428 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 328 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 0.47% की ग्रोथ मिली। स्पोर्ट की H1 FY27 के दौरान 63,960 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 71,979 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 8,019 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 11.14% की डिग्रोथ मिली।

रेडर की H1 FY27 के दौरान 58,961 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 44,481 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 14,480 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 32.55% की ग्रोथ मिली। शाइन की H1 FY27 के दौरान 52,729 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 34,035 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 18,694 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 54.93% की ग्रोथ मिली।

एक्सट्रीम 125R की H1 FY27 के दौरान 49,279 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 31,078 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 18,201 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 58.57% की ग्रोथ मिली। HF डीलक्स की H1 FY27 के दौरान 45,405 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 45,216 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 189 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 0.42% की ग्रोथ मिली।

डिस्कवर की H1 FY27 के दौरान 38,616 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 40,722 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,106 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 5.17% की डिग्रोथ मिली। हंक की H1 FY27 के दौरान 29,405 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 39,406 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 10,001 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 25.38% की डिग्रोथ मिली।

प्लेटिना की H1 FY27 के दौरान 25,314 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 15,444 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 9,870 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 63.91% की ग्रोथ मिली। CB 200X की H1 FY27 के दौरान 25,242 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 9,034 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 16,208 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 179.41% की ग्रोथ मिली।

हॉर्नेट 2.0 की H1 FY27 के दौरान 22,008 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 19,954 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,054 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 10.29% की ग्रोथ मिली। स्प्लेंडर की H1 FY27 के दौरान 20,504 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 15,930 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 4,574 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 28.71% की ग्रोथ मिली।