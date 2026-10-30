इस भारतीय बाइक को विदेशियों ने बनाया नंबर-1, 6.68 लाख+ ग्राहक मिले; हमारे यहां 15 साल पहले बंद हो चुकी
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) में यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान टॉप-50 मॉडल की 27,53,269 यूनिट बिकीं। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसे टॉप एक ऐसी मोटरसाइकिल ने किया जो भारत में बिकती ही नहीं है।
भारत से विदेशी बाजार में एक्सपोर्ट होने वाली मोटरसाइकिल की लिस्ट सामने आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) में यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान टॉप-50 मॉडल की 27,53,269 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY26 के दौरान ये आंकड़ा 20,47,046 यूनिट का था। हालांकि, इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इसे टॉप एक ऐसी मोटरसाइकिल ने किया जो भारत में बिकती ही नहीं है। इसे सिर्फ विदेशी ग्राहकों के लिए भारत में तैयार किया जाता है। दरअसल, इस मोटरसाइकिल का नाम बॉक्सर है, जिसे बजाज तैयार करती है। इन 6 महीने के दौरान इसकी 6.68 लाख से ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हुई हैं। इसे भारत में जनवरी 2011 यानी 15 साल पहले ही बंद कर दिया गया था।
|टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट H1 FY2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर % H1 FY27
|1
|बॉक्सर
|6,68,804
|3,50,972
|3,17,832
|90.56
|24.19
|2
|स्टार सिटी
|6,01,720
|4,11,961
|1,89,759
|46.06
|21.76
|3
|पल्सर
|3,01,449
|2,57,070
|44,379
|17.26
|10.9
|4
|CT
|2,15,040
|1,63,050
|51,990
|31.89
|7.78
|5
|FZ
|90,145
|80,083
|10,062
|12.56
|3.26
|6
|अपाचे
|86,265
|70,537
|15,728
|22.3
|3.12
|7
|गिक्सर 155
|69,756
|69,428
|328
|0.47
|2.52
|8
|स्पोर्ट
|63,960
|71,979
|-8,019
|-11.14
|2.31
|9
|रेडर
|58,961
|44,481
|14,480
|32.55
|2.13
|10
|शाइन
|52,729
|34,035
|18,694
|54.93
|1.91
|11
|एक्सट्रीम 125R
|49,279
|31,078
|18,201
|58.57
|1.78
|12
|HF डीलक्स
|45,405
|45,216
|189
|0.42
|1.64
|13
|डिस्कवर
|38,616
|40,722
|-2,106
|-5.17
|1.4
|14
|हंक
|29,405
|39,406
|-10,001
|-25.38
|1.06
|15
|प्लेटिना
|25,314
|15,444
|9,870
|63.91
|0.92
|16
|CB 200X
|25,242
|9,034
|16,208
|179.41
|0.91
|17
|हॉर्नेट 2.0
|22,008
|19,954
|2,054
|10.29
|0.8
|18
|स्प्लेंडर
|20,504
|15,930
|4,574
|28.71
|0.74
|19
|सलूटो RX
|19,644
|21,508
|-1,864
|-8.67
|0.71
|20
|क्लासिक 350
|17,178
|18,364
|-1,186
|-6.46
|0.62
|21
|डोमिनार
|16,123
|16,588
|-465
|-2.8
|0.58
|22
|X ब्लेड
|14,196
|12,948
|1,248
|9.64
|0.51
|23
|KTM 390
|14,148
|18,051
|-3,903
|-21.62
|0.51
|24
|CB यूनिकॉर्न 150
|14,112
|9,169
|4,943
|53.91
|0.51
|25
|ट्रायम्फ 400
|13,263
|14,210
|-947
|-6.66
|0.48
|26
|CB 125 हॉर्नेट
|12,788
|0
|12,788
|-
|0.46
|27
|हिमालयन
|12,382
|12,596
|-214
|-1.7
|0.45
|28
|MT 15
|11,597
|9,573
|2,024
|21.14
|0.42
|29
|वी-स्ट्रॉम SX
|11,318
|7,053
|4,265
|60.47
|0.41
|30
|सलूटो
|10,906
|13,318
|-2,412
|-18.11
|0.39
|31
|एक्सपल्स 200
|10,593
|10,243
|350
|3.42
|0.38
|32
|हंटर 350
|10,195
|9,590
|605
|6.31
|0.37
|33
|CB 350
|9,735
|14,546
|-4,811
|-33.07
|0.35
|34
|एक्सट्रीम 250R
|8,879
|7,229
|1,650
|22.82
|0.32
|35
|KTM 160 / 200
|8,496
|6,220
|2,276
|36.59
|0.31
|36
|मीटिओर 350
|7,896
|7,484
|412
|5.51
|0.29
|37
|650 ट्विन
|7,825
|7,734
|91
|1.18
|0.28
|38
|जिक्सर 250
|7,702
|9,793
|-2,091
|-21.35
|0.28
|39
|BMW 310 / 450
|7,457
|7,726
|-269
|-3.48
|0.27
|40
|सुपर मीटिओर
|5,213
|5,849
|-636
|-10.87
|0.19
|41
|R15
|4,958
|5,026
|-68
|-1.35
|0.18
|42
|गुरिल्ला 450
|4,693
|5,775
|-1,082
|-18.74
|0.17
|43
|XSR
|4,626
|0
|4,626
|-
|0.17
|44
|KTM 250
|4,486
|3,172
|1,314
|41.42
|0.16
|45
|रोनिन
|4,343
|2,920
|1,423
|48.73
|0.16
|46
|FZ25
|4,040
|7,850
|-3,810
|-48.54
|0.15
|47
|CB 300
|3,755
|3,778
|-23
|-0.61
|0.14
|48
|RS 457
|2,490
|1,827
|663
|36.29
|0.09
|49
|CB हॉर्नेट 160R
|1,890
|3,346
|-1,456
|-43.51
|0.07
|50
|SP 160
|1,740
|3,180
|-1,440
|-45.28
|0.06
|टोटल
|27,53,269
|20,47,046
|7,06,223
|34.5
|99.59
|डोमेस्टिक सेल्स
|27,64,662
|20,97,158
|6,67,504
|31.83
|100
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फाइनेंशियल ईयर 2027 के H1 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली मोटरसाइकिल की बात करें बॉक्सर की H1 FY27 के दौरान 6,68,804 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 3,50,972 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 3,17,832 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 90.56% की ग्रोथ मिली। स्टार सिटी की H1 FY27 के दौरान 6,01,720 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 4,11,961 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,89,759 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 46.06% की ग्रोथ मिली।
पल्सर की H1 FY27 के दौरान 3,01,449 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 2,57,070 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 44,379 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 17.26% की ग्रोथ मिली। CT की H1 FY27 के दौरान 2,15,040 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 1,63,050 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 51,990 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 31.89% की ग्रोथ मिली।
FZ की H1 FY27 के दौरान 90,145 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 80,083 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 10,062 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 12.56% की ग्रोथ मिली। अपाचे की H1 FY27 के दौरान 86,265 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 70,537 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 15,728 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 22.3% की ग्रोथ मिली।
गिक्सर 155 की H1 FY27 के दौरान 69,756 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 69,428 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 328 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 0.47% की ग्रोथ मिली। स्पोर्ट की H1 FY27 के दौरान 63,960 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 71,979 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 8,019 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 11.14% की डिग्रोथ मिली।
रेडर की H1 FY27 के दौरान 58,961 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 44,481 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 14,480 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 32.55% की ग्रोथ मिली। शाइन की H1 FY27 के दौरान 52,729 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 34,035 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 18,694 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 54.93% की ग्रोथ मिली।
एक्सट्रीम 125R की H1 FY27 के दौरान 49,279 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 31,078 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 18,201 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 58.57% की ग्रोथ मिली। HF डीलक्स की H1 FY27 के दौरान 45,405 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 45,216 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 189 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 0.42% की ग्रोथ मिली।
डिस्कवर की H1 FY27 के दौरान 38,616 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 40,722 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,106 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 5.17% की डिग्रोथ मिली। हंक की H1 FY27 के दौरान 29,405 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 39,406 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 10,001 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 25.38% की डिग्रोथ मिली।
प्लेटिना की H1 FY27 के दौरान 25,314 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 15,444 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 9,870 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 63.91% की ग्रोथ मिली। CB 200X की H1 FY27 के दौरान 25,242 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 9,034 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 16,208 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 179.41% की ग्रोथ मिली।
हॉर्नेट 2.0 की H1 FY27 के दौरान 22,008 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 19,954 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 2,054 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 10.29% की ग्रोथ मिली। स्प्लेंडर की H1 FY27 के दौरान 20,504 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 15,930 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 4,574 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं और इसे 28.71% की ग्रोथ मिली।
सलूटो RX की H1 FY27 के दौरान 19,644 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 21,508 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,864 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 8.67% की डिग्रोथ मिली। क्लासिक 350 की H1 FY27 के दौरान 17,178 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, H1 FY26 के दौरान 18,364 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थीं। यानी इसकी 1,186 यूनिट कम एक्सपोर्ट हुईं और इसे 6.46% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें