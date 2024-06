आपकी मोटरसाइकिल को कार जैसा बना देगा ये कवर, बारिश में भी घूम पाएंगे; जानिए इसे खरीद पाएंगे या नहीं

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के मुख्य सोर्स का पता लगाने के लिए हमने गूगल की मदद ली। ऐसे में पता चला कि ये क्लिप एक यूट्यूब वीडिया से लेकर वायरल की गई। इस वीडियो को Meanwhile in the Garage नाम पॉपुलर यूट्यूबर ने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है। लगभग 1 घंटे के इस वीडियो में यूट्यूबर ने बारिश के मौसम में राइडिंग को आसान बनाने के लिए इस रूफ को तैयार किया। इस वीडियो में इसे तैयार करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है। इस रूफ को उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल यामाहा YZF1000 R1 के लिए तैयार किया था। इस रूफ को तैयार करने के बाद इसे HBM Machines का नाम दिया गया।