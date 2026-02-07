इसके सामने नहीं टिक पा रहीं बजाज, होंडा, यामाहा, KTM, सुजुकी की मोटरसाइकिल; फिर बनी नंबर-1
देश के ऑटो बाजार में 150cc से 200cc की मोटरसाइकिल का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इस सेगमेंट के टॉप मॉडल की सेल्स के आंकड़े को देखने से पता चलता है कि इसे 72% से भी ज्यादा की सालाना ग्रोथ हुई है। इस सेगमेंट को डोमिनेट करने का काम टीवीएस अपाचे ने किया। इस मोटरसाइकिल की ऐसी डिमांड रही कि इसे 117% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसके सामने बजाज, होंडा, यामाहा जैसी कंपनियों के मॉडल भी पीछे छूट गए। टॉप-16 मॉडल में अपाचे के पास 28.73% मार्केट शेयर रहा। चलिए एक बार एक सेल्स के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
|150cc से 200cc मोटरसाइकिल की सेल्स दिसंबर 2025
|नं
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|टीवीएस अपाचे
|45,507
|20,885
|24,622
|117.89
|28.73
|2
|बजाज पल्सर
|35,620
|20,872
|14,748
|70.66
|22.49
|3
|होंडा यूनिकॉर्न
|33,640
|20,991
|12,649
|60.26
|21.24
|4
|यामाहा XSR
|14,951
|0
|14,951
|-
|9.44
|5
|यामाहा FZ
|10,291
|8,558
|1,733
|20.25
|6.5
|6
|यामाहा R15
|5,453
|4,269
|1,184
|27.73
|3.44
|7
|यामाहा MT 15
|4,403
|5,224
|-821
|-15.72
|2.78
|8
|KTM 200
|2,815
|1,771
|1,044
|58.95
|1.78
|9
|होंडा SP 160
|1,765
|4,520
|-2,755
|-60.95
|1.11
|10
|हीरो एक्सपल्स 200
|1,086
|930
|156
|16.77
|0.69
|11
|बजाज एवेंजर
|835
|561
|274
|48.84
|0.53
|12
|होंडा हॉर्नेट 2.0
|560
|590
|-30
|-5.08
|0.35
|13
|सुजुकी जिक्सर
|531
|96
|435
|453.13
|0.34
|14
|होंडा CB200X
|488
|303
|185
|61.06
|0.31
|15
|हीरो एक्सट्रीम 160R / 200
|453
|2,308
|-1,855
|-80.37
|0.29
|16
|कावासाकी W175
|0
|19
|-19
|-100
|0
|टोटल
|1,58,398
|91,897
|66,501
|72.36
|100
150cc से 200cc मोटरसाइकिल की सेल्स की बात करें तो टीवीएस अपाचे की दिसंबर 2025 में 45,507 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 20,885 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 24,622 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 117.89% की ग्रोथ मिली। बजाज पल्सर की दिसंबर 2025 में 35,620 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 20,872 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 14,748 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 70.66% की ग्रोथ मिली। होंडा यूनिकॉर्न की दिसंबर 2025 में 33,640 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 20,991 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 12,649 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 60.26% की ग्रोथ मिली।
यामाहा XSR की दिसंबर 2025 में 14,951 यूनिट बिकीं। यामाहा FZ की दिसंबर 2025 में 10,291 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 8,558 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,733 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.25% की ग्रोथ मिली। यामाहा R15 की दिसंबर 2025 में 5,453 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,269 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,184 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 27.73% की ग्रोथ मिली। यामाहा MT 15 की दिसंबर 2025 में 4,403 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 821 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.72% की डिग्रोथ मिली।
KTM 200 की दिसंबर 2025 में 2,815 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,771 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,044 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 58.95% की ग्रोथ मिली। होंडा SP 160 की दिसंबर 2025 में 1,765 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,520 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,755 यूनिट कम बिकीं और इसे 60.95% की डिग्रोथ मिली। हीरो एक्सपल्स 200 की दिसंबर 2025 में 1,086 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 930 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 156 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.77% की ग्रोथ मिली।
बजाज एवेंजर की दिसंबर 2025 में 835 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 561 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 274 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 48.84% की ग्रोथ मिली। होंडा हॉर्नेट 2.0 की दिसंबर 2025 में 560 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 590 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 30 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.08% की डिग्रोथ मिली। सुजुकी जिक्सर की दिसंबर 2025 में 531 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 96 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 435 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 453.13% की ग्रोथ मिली।
होंडा CB200X की दिसंबर 2025 में 488 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 185 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 61.06% की ग्रोथ मिली। हीरो एक्सट्रीम 160R / 200 की दिसंबर 2025 में 453 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,308 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,855 यूनिट कम बिकीं और इसे 80.37% की डिग्रोथ मिली। कावासाकी W175 की दिसंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 19 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 19 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली।
