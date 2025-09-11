इतिहास में पहली बार! 3 लाख तक सस्ती हुई ये प्रीमियम बाइक, मौका चूके तो बहुत पछताएंगे

मोटो मोरिनी (Moto Morini) ने भारत में अपनी लोकप्रिय Seiemmezzo 650 रेट्रो स्ट्रीट और स्क्रैम्बलर बाइक्स की कीमतों में जबरदस्त कटौती की है। कंपनी ने इन दोनों मॉडलों पर 91,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इटली की प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड मोटो मोरिनी (Moto Morini) ने भारत में अपनी लोकप्रिय Seiemmezzo 650 रेट्रो स्ट्रीट और स्क्रैम्बलर बाइक्स की कीमतों में जबरदस्त कटौती की है। कंपनी ने इन दोनों मॉडलों पर 91,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया है, जिससे अब इनकी कीमत घटकर 4.29 लाख (एक्स-शोरूम) रह गई है। पहले रेट्रो स्ट्रीट (Retro Street) की कीमत 4.99 लाख रुपये और स्क्रैम्बलर (Scrambler) की 5.20 लाख रुपये थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमतें फिर से 33,000 रुपये तक बढ़ीं

दिलचस्प बात यह है कि ये इस साल दूसरी बार है, जब कंपनी ने Seiemmezzo 650 सीरीज की कीमतें घटाई हैं। फरवरी 2025 में भी कंपनी ने लगभग 2 लाख तक की कटौती की थी। यानी कुल मिलाकर मोटो मोरिनी (Moto Morini) ने अब तक ग्राहकों को करीब 3 लाख का फायदा दिया है। हालांकि, 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए GST नियमों के बाद इन बाइक्स की कीमतें फिर से 33,000 तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि 350cc से ऊपर की बाइक्स पर अब 40% GST लगाया जाएगा।

शानदार फीचर्स और दमदार इंजन

Seiemmezzo 650 Retro Street और Scrambler दोनों ही बाइक्स मैकेनिकली एक जैसी हैं, सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में फर्क है। स्क्रैम्बलर (Scrambler) में वायर-स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जबकि रेट्रोल स्ट्रीट (Retro Street) में अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन बाइक्स में 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 55 bhp पावर और 54 Nm टॉर्क जेनरेट करता है और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

EMI स्कीम और लोन

कंपनी ने ग्राहकों को लुभाने के लिए त्योहारी ऑफर्स भी पेश किए हैं, जिसमें आसान EMI स्कीम, लोन पर 95% तक कवरेज और लंबी लोन अवधि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।