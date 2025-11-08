Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Moto Morini bike prices increase by up to Rs 53,000
इस कंपनी की मोटरसाइकिल को खरीदना ₹53000 हुआ महंगा, खरीदने से पहले देख लो नई प्राइस लिस्ट

इस कंपनी की मोटरसाइकिल को खरीदना ₹53000 हुआ महंगा, खरीदने से पहले देख लो नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप: सितंबर 2025 में लागू हुए नए GST संशोधनों के बाद मोटो मोरिनी ने शुरुआत में यह घोषणा की थी कि वो फेस्टिव सीजन के दौरान टैक्स बढ़ोतरी का असर ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएगी। अब जब फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है, कंपनी ने कीमतों में बदलाव करते हुए इन्हें बढ़ा दिया है।

Sat, 8 Nov 2025 06:45 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इटेलियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर मोटो मोरिनी (Moto Morini) ने भारत में अपनी पूरी लाइनअप की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह बढ़ोतरी कंपनी के सभी मॉडल सेइमेजो 650 रेट्रो स्ट्रीट, सेइमेजो 650 स्क्रैंबलर, एक्स-कैप 650 और एक्स-कैप 650X पर लागू होती है। इनकी कीमतों में यह इजाफा 53,000 रुपए तक हुआ है। ऐसे में आप भी इन मोटरसाइकिल को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको इनकी नई कीमतों के बारे में जान लेना चाहिए।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 94,434 - 1.59 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं

सितंबर 2025 में लागू हुए नए GST संशोधनों के बाद मोटो मोरिनी ने शुरुआत में यह घोषणा की थी कि वो फेस्टिव सीजन के दौरान टैक्स बढ़ोतरी का असर ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएगी। अब जब फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है, कंपनी ने कीमतों में बदलाव करते हुए इन्हें बढ़ा दिया है। सेइमेजो 650 के दोनों वेरिएंट रेट्रो स्ट्रीट और सेइमेजो अब महंगे हो गए हैं। रेट्रो स्ट्रीट की अब कीमत 4.79 लाख रुपए और सेइमेजो की कीमत 4.82 लाख रुपए है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Moto Morini SEIEMMEZZO

Moto Morini SEIEMMEZZO

₹ 4.29 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Shotgun 650

Royal Enfield Shotgun 650

₹ 3.59 - 4.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Continental GT 650

Royal Enfield Continental GT 650

₹ 3.29 - 3.78 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli Leoncino 500

Benelli Leoncino 500

₹ 4.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Zontes GK350

Zontes GK350

₹ 3.37 - 3.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bear 650

Royal Enfield Bear 650

₹ 3.39 - 3.59 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:₹5.76 लाख की 7-सीटर MPV, जानिए ऑटोमैटिक वैरिएंट का रियल माइलेज

रेट्रो स्ट्रीट और सेइमेजो में फर्क डिजाइन और फीचर्स में है। सेइमेजो वेरिएंट में वायर-स्पोक व्हील्स, बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड और एक छोटी विंडस्क्रीन दी गई है, जबकि रेट्रो स्ट्रीट में अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एडवेंचर सेगमेंट में आने वाली एक्स-कैप मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ी हैं। एक्स-कैप 650 की कीमत 6.40 लाख रुपए और एक्स-कैप 650X की कीमत 6.70 लाख रुपए हो गई है।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट पर ऐसा डिस्काउंट सोचा नहीं होगा! इतने में मिल रही ₹5.78 लाख की ये कार

कंपनी के इन सभी मॉडल्स में वही 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। सेइमेजो 650 पर यह इंजन 55hp पावर और 54Nm टॉर्क जनरेट करता है। एक्स-कैप 650 सीरीज में यही इंजन थोड़ा ज्यादा ट्यून किया गया है, जिससे यह 60hp पावर और 54Nm टॉर्क देता है। मोटो मोरिनी की भारत में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया है, जो बेनेली, ज़ोंटेस, कीवे और QJ मोटर जैसे ब्रांड्स को भी देखती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।