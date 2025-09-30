GST ने महंगा किया, लेकिन कंपनी पुरानी कीमत पर ही बेचेगी ये मोटरसाइकिल; यहां देखें इनकी फेस्टिव प्राइस

आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया (AARI) ने एलान किया है कि 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों पर हाल ही में GST में बढ़ोतरी के बावजूद उसकी मोटरसाइकिल मोटो मोरिनी X-केप और सीमेज्जो रेंज के साथ-साथ बेनेली 502C की कीमतें चेंज नहीं होंगे। यह ऑफर फिलहाल फेस्टिव सीजन के लिए उपलब्ध है।

भारत सरकार ने 22 सितंबर से नया GST 2.0 लागू कर दिया है। जिसके बाद 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो गया है। हालांकि, कई कंपनियां इसके बाद भी अपने कई मॉडल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही हैं।

सीमेज्जो के दोनों मॉडल 4.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध हैं। वहीं, X-केप 650 के स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 5.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) और X वैरिएंट की कीमत 6.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। बेनेली लाइनअप में 502C एकमात्र ऐसा मॉडल है जो समान कीमत 5.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) पर उपलब्ध है। फेस्टिव सीजन के लिए एक जैसी कीमतों पर उपलब्ध मॉडलों की कीमतें देखिए।

मोटो मोरिनी और बेनेली मॉडल की फेस्टिव सीजन में कीमतें मॉडल एक्स-शोरूम कीमतें Moto Morini X-Cape 650 ₹5.99 लाख Moto Morini X-Cape 650 X ₹6.30 लाख Moto Morini Seiemmezzo Scrambler ₹4.29 लाख Moto Morini Seiemmezzo Retro Street ₹4.29 लाख Benelli 502C ₹5.25 लाख

AARI का कहना है कि टैक्स रिवाइज्ड के प्रभाव को कम करके, उनका उद्देश्य फेस्टिव सीजन के दौरान ग्राहकों को अतिरिक्त लागतों से बचाना है। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल अन्य मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी संशोधन किया गया है और अब ये देश भर में सभी AARI-ऑथराइज्ड डीलरशिप पर लागू हैं।