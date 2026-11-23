डिस्कंटिन्यू हुआ Toyota की इस पॉप्युलर SUV का सबसे सस्ता वेरिएंट, 1.51 लाख रुपये बढ़ी शुरुआती कीमत
टोयोटा हायराइडर का बेस E वेरिएंट डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.31 रुपये थी। इसके डिस्कंटिन्यू होने से इस SUV की शुरुआती कीमत में 1.51 लाख रुपये का इजाफा हो गया है। आइए जानते हैं डीटेल।
टोयोटा ने अपनी मिड-साइज SUV Urban Cruiser Hyryder के सबसे सस्ते यानी बेस E वेरिएंट को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। यह जानकारी कारवाले की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इसके डिस्कंटिन्यू होने से इस SUV की शुरुआती कीमत में 1.51 लाख रुपये का इजाफा हो गया है। दरअसल, डिस्कंटिन्यू हुए E वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.31 लाख रुपये थी। इसके बंद होने के बाद अब हायराइडर रेंज की शुरुआत S वेरिएंट से होती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.82 लाख रुपये, यानी E वेरिएंट से 1.51 लाख रुपये ज्यादा। कंपनी की यह एसयूवी अब S के अलावा G, G (O) और V समेत टोटल चार वेरिएंट में ऑफर की जा रही है। एसयूवी के टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये तक जाती है। ध्यान रहे कि ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं। ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन के लिए कस्टमर्स को 14,500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।
सिर्फ पेट्रोल-मैन्युअल में मिलता था E वेरिएंट
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर का E वेरिएंट केवल पेट्रोल-मैनुअल और 2WD कॉन्फिगरेशन में आता था। इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जेनरेट करता था। कंपनी इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स ऑफर करती, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देता था।
फीचर्स की बात करें, तो बेस वेरिएंट में ड्यूल एयरबैग, ABS के साथ EBD, VSC, हिल होल्ड कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते थे। इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए थे। एक्सटीरियर में इसमें बाय-हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED टेललाइट्स, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, शार्क-फिन एंटीना और टर्न इंडिकेटर के साथ ORVMs मिलते थे। केबिन में ऑल-ब्लैक थीम और दो स्पीकर दिए गए थे।
अब S वेरिएंट से शुरू होती है कीमत
E वेरिएंट डिस्कंटिन्यू होने के बाद अब टोयोटा हायराइडर का शुरुआती S वेरिएंट 12.82 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। E वेरिएंट के मुकाबले इसमें 1.51 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। S वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा, 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, USB चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, Toyota i-Connect, लगेज शेल्फ स्ट्रिंग्स, फ्रंट फुटवेल लाइटिंग और ग्लवबॉक्स लाइट जैसे फीचर्स शामिल हैं।
इस बदलाव के बाद अब हायराइडर खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सबसे किफायती ऑप्शन S वेरिएंट होगा। बताते चलें कि कंपनी अगले साल इस एसयूवी का फेसलिफ्ट भी ला सकती है। इसके एक्सटीरियर में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, बदले हुए LED हेडलैंप और नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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