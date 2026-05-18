फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली अफोर्डेबल SUVs, लिस्ट में टाटा, मारुति सुजुकी और हुंडई

अगर आप अपने लिए नई सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपका मन एसयूवी खरीदने का है, तो हम आपको मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सीएनजी कारों की डिमांड बढ़ी है। अगर आप भी अपने लिए नई सीएनजी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपका मन एसयूवी खरीदने का है, तो हम आपको मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी में आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में टोयोटा, टाटा और मारुति सुजुकी की सीएनजी एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Tata Nexon CNG टाटा नेक्सॉन में टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी सेटअप दिया गया है। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन 60 लीटर कैपेसिटी वाली ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज करती है। नेक्सॉन सीएनजी स्मार्ट, स्मार्ट+, स्मार्ट+ एस, प्योर+, प्योर+ एस, प्योर+ पीएस, क्रिएटिव, क्रिएटिव+ एस, क्रिएटिव+ पीएस और फियरलेस+ पीएस वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका 1.2 लीटर इंजन 6-टर्मिनल गियरबॉक्स के साथ सीएनजी मोड में 100 हॉर्सपावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

Tata Punch CNG टाटा पंच भारत में मौजूद सबसे किफायती सीएनजी एसयूवी है। पंच में ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है। टाटा पंच के सीएनजी वेरिएंट में स्मार्ट, प्योर, प्योर+, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड शामिल हैं। प्योर+ और एडवेंचर वेरिएंट में सनरूफ और बिना सनरूफ दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। एसयूवी में 74 हॉर्सपावर और 103 एनएम टॉर्क वाला 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर इंजन है, जो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। पंच मार्केट में उपलब्ध अकेली ऑटोमैटिक सीएनजी एसयूवी भी है। इसका माइलेज 26.99 किमी/किग्रा (ARAI) है।

Toyota Urban Cruiser Taisor टोयोटा की अर्बन क्रूजर टाइजर मारुति फ्रॉन्क्स पर बेस्ड है, जिसमें सीएनजी किट केवल शुरुआती ई वेरिएंट में ही उपलब्ध है। टाइजर सीएनजी में 77.5 हॉर्सपावर और 98.5 एनएम का 1.2 लीटर 4-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। कंपनी का दावा है कि यह 28.51 किमी/किग्रा का माइलेज देती है और इसमें 55 लीटर का सीएनजी टैंक है।

Maruti Suzuki Fronx

मारुति फ्रॉन्क्स सब-4 मीटर एसयूवी के बेस सिग्मा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट में सीएनजी किट उपलब्ध है, जिसमें अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं। इसके विपरीत टोयोटा टाइजर एसयूवी में सीएनजी किट केवल एंट्री-लेवल वेरिएंट में ही मिलती है। फ्रॉन्क्स सीएनजी में वही 77.5 हॉर्सपावर वाला 1.2 लीटर इंजन है और यह 28.51 किमी/किग्रा का माइलेज देती है।