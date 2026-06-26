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पंच और नेक्सन EV के 'ग्राहक खींचने' आ रही ये दो नई eSUV, सिंगल चार्ज पर 400Km दौड़ेंगी! जानें डिटेल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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देश के अंदर इलेक्ट्रिक SUVs की डिमांड बढ़ रही हैं। मई में टाटा पंच EV देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार बनकर सामने आई है। जबकि, नेक्सन EV भी खासी पसंद की जा रही है। कीमत और पोजिशनिंग के मामले में अपकमिंग किआ सिरोस EV का मुकाबला टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV 3XO EV से होगा।

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भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर मार्केट में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स का दबदबा है। इस सेगमेंट में अभी हुंडई और किआ काफी पीछे हैं। इस वजह से ये दोनों कंपनियां आने वाले महीने में अपने पोर्टफोलियो में नए मॉडल जोड़ने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल, किआ इंडिया अगस्त 2026 में सिरोस EV लॉन्च करने वाली है, जबकि हुंडई की नई इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV (कोडनेम HE1i) के मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में आने की उम्मीद है। ये दोनों मॉडल अपने-अपने ब्रांड की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV होंगी।

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दरअसल, देश के अंदर इलेक्ट्रिक SUVs की डिमांड बढ़ रही हैं। मई में टाटा पंच EV देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार बनकर सामने आई है। जबकि, नेक्सन EV भी खासी पसंद की जा रही है। कीमत और पोजिशनिंग के मामले में अपकमिंग किआ सिरोस EV का मुकाबला टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV 3XO EV से होगा। वहीं, हुंडई HE1i का मुकाबला टाटा पंच EV और सिट्रोन eC3 से होगा।

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1. Kia Syros EV
एक्सपेक्टेड कीमत: 15 लाख से 18 लाख रुपए
किआ सिरोस EV के पावरट्रेन की ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, इस मॉडल में 42kWh और 49kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जो ग्लोबल लेवल पर बिकने वाली हुंडई इंस्टर EV से लिए गए हैं। इंस्टर EV एक बार चार्ज करने पर 400Km तक की रेंज देती है। सिरोस EV में व्हीकल-टू-लोड (V2L) और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) फंक्शनैलिटी भी मिल सकती है। दिखने में सिरोस EV के अपने ICE-वर्जन (पेट्रोल/डीजल मॉडल) जैसा ही होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ EV स्पेसिफिक एलिमेंट्स इसे अलग बनाएंगे। इसके इंटीरियर लेआउट और फीचर्स भी स्टैंडर्ड सिरोस जैसे ही होने की उम्मीद है।

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2. Hyundai HE1i
एक्सपेक्टेड कीमत: 10 लाख से 15 लाख रुपए
हुंडई की अपकमिंग कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को बीते दिनों टाटा नेक्सन EV के साथ एक चार्जिंग स्टेशन पर देखा गया था। टेस्ट म्यूल में शार्प हॉरिजॉन्टल LED टेललैंप्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और थोड़ी झुकी हुई विंडशील्ड देखी गई। इसके डिजाइन में पिक्सेल-स्टाइल टॉप-माउंटेड LED DRLs, बड़ा फ्रंट बंपर, रूफ रेल्स के साथ बड़ी फ्लैट रूफ, गोल व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल, रियर व्यू कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। हुंडई के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपकमिंग हुंडई कॉम्पैक्ट EV के दो ट्रिम्स में आने की उम्मीद है। इसका स्टैंडर्ड रेंज वैरिएंट 42kWh बैटरी पैक और लॉन्ग रेंज वैरिएंट 49kWh बैटरी पैक के साथ आ सकता है। ये फुल चार्ज पर 355km तक की रेंज देगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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