सीट पर आपकी थाई और पीठ को ठंडा या गर्म करेंगी ये 5 सबसे सस्ती कार, कीमत ₹6.49 लाख से शुरू

आप अपने लिए ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जो वेंटिलेटेड सीट के साथ आती है। तब हम यहां पर आपको इस शानदार फीचर्स वाली देश की सबसे सस्ती कारों के बारे में बता रहे हैं। गर्मी के दिनों AC वेंट्स से मिलने वाली ठंडी हवा आपको सामने की तरफ से तो राहत देती है, लेकिन पीठ और नीचे की तरफ इस हवा को पहुंचाने का काम वेंटिलेटेड सीट करती है। वेंटिलेटड सीट आपको इन्हीं दो हिस्सों को ठंडा या गर्म करने का काम करती हैं। वहीं, कई वेंटिलेटेड सीट गर्म हवा भी देती हैं।

1. Renault Kiger

कीमत करीब 6.49 लाख रुपए से शुरू रेनो काइगर अब भारत में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों वाली सबसे सस्ती कार है, क्योंकि 24 अगस्त को लॉन्च हुई फेसलिफ्ट में यह सुविधा केवल 9.15 लाख रुपए में टॉप-स्पेक इमोशन ट्रिम में उपलब्ध है। दरअसल, रेनो की कॉम्पैक्ट SUV 10 लाख रुपS से कम कीमत वाली और कूल्ड सीटों वाली इकलौती कार भी है। काइगर फेसलिफ्ट का इमोशन ट्रिम 72hp 1.0-लीटर पेट्रोल और 100hp, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। पहले इंजन में केवल 5-स्पीड मैनुअल है, जबकि टर्बोचार्ज्ड यूनिट में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ CVT विकल्प भी है।

2. Tata Punch EV

कीमत करीब 12.84 लाख रुपए से शुरू टाटा की सबसे छोटी e-SUV, पंच EV, अपने टॉप-रेंज एम्पावर्ड+ ट्रिम में वेंटिलेटेड सीटें देती है। सिट्रोन eC3 की कॉम्पटीटर कार में 25kWh बैटरी या 35kWh पैक मिलता है। जिसकी MIDC रेंज 265 किमी और 365 किमी है। टाटा पंच EV इस सुविधा के साथ भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे किफायती EV है।

3. Tata Nexon

कीमत करीब 12.17 लाख रुपए से शुरू टाटा नेक्सन के सिर्फ टॉप-स्पेक फियरलेस + PS ट्रिम में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रिम में नेक्सन CNG भी उपलब्ध है, इसलिए टाटा की यह कॉम्पैक्ट SUV कूल्ड सीटों वाली सबसे किफायती CNG-ऑपरेटेड मॉडल है। नेक्सन में 120 एचपी, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड यूनिट का 100 एचपी CNG-ऑपरेटेड वर्जन और 115 एचपी, 1.5-लीटर डीजल इंजन उपलब्ध है। इसके टॉप-एंड वेरिएंट में पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटो गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि डीजल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और एएमटी विकल्प उपलब्ध हैं।

4. Kia Syros

कीमत करीब 12.10 लाख रुपए से शुरू किआ साइरोस भारत में सबसे अफॉर्डेबल कार है जिसमें आगे और पीछे की सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा है। हालांकि, पीछे की सीट वेंटिलेशन केवल यात्री की जांघों को ठंडा करती है, पीछे के हिस्से को नहीं। हाई-स्पेक HTX और HTX+ और टॉप-स्पेक HTX+ (O) वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें उपलब्ध हैं, जबकि वेंटिलेटेड रियर बेंच, जो सेगमेंट में पहली बार स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती है। केवल महंगे रेंज-टॉपिंग साइरोस HTX+ (O) ट्रिम में उपलब्ध है।