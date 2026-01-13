Hindustan Hindi News
सीट पर आपकी थाई और पीठ को ठंडा या गर्म करेंगी ये 5 सबसे सस्ती कार, कीमत ₹6.49 लाख से शुरू

संक्षेप:

गर्मी के दिनों AC वेंट्स से मिलने वाली ठंडी हवा आपको सामने की तरफ से तो राहत देती है, लेकिन पीठ और नीचे की तरफ इस हवा को पहुंचाने का काम वेंटिलेटेड सीट करती है। वेंटिलेटड सीट आपको इन्हीं दो हिस्सों को ठंडा या गर्म करने का काम करती हैं।

Jan 13, 2026 05:27 pm IST
आप अपने लिए ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जो वेंटिलेटेड सीट के साथ आती है। तब हम यहां पर आपको इस शानदार फीचर्स वाली देश की सबसे सस्ती कारों के बारे में बता रहे हैं। गर्मी के दिनों AC वेंट्स से मिलने वाली ठंडी हवा आपको सामने की तरफ से तो राहत देती है, लेकिन पीठ और नीचे की तरफ इस हवा को पहुंचाने का काम वेंटिलेटेड सीट करती है। वेंटिलेटड सीट आपको इन्हीं दो हिस्सों को ठंडा या गर्म करने का काम करती हैं। वहीं, कई वेंटिलेटेड सीट गर्म हवा भी देती हैं।

1. Renault Kiger
कीमत करीब 6.49 लाख रुपए से शुरू

रेनो काइगर अब भारत में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों वाली सबसे सस्ती कार है, क्योंकि 24 अगस्त को लॉन्च हुई फेसलिफ्ट में यह सुविधा केवल 9.15 लाख रुपए में टॉप-स्पेक इमोशन ट्रिम में उपलब्ध है। दरअसल, रेनो की कॉम्पैक्ट SUV 10 लाख रुपS से कम कीमत वाली और कूल्ड सीटों वाली इकलौती कार भी है। काइगर फेसलिफ्ट का इमोशन ट्रिम 72hp 1.0-लीटर पेट्रोल और 100hp, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। पहले इंजन में केवल 5-स्पीड मैनुअल है, जबकि टर्बोचार्ज्ड यूनिट में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ CVT विकल्प भी है।

2. Tata Punch EV
कीमत करीब 12.84 लाख रुपए से शुरू

टाटा की सबसे छोटी e-SUV, पंच EV, अपने टॉप-रेंज एम्पावर्ड+ ट्रिम में वेंटिलेटेड सीटें देती है। सिट्रोन eC3 की कॉम्पटीटर कार में 25kWh बैटरी या 35kWh पैक मिलता है। जिसकी MIDC रेंज 265 किमी और 365 किमी है। टाटा पंच EV इस सुविधा के साथ भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे किफायती EV है।

3. Tata Nexon
कीमत करीब 12.17 लाख रुपए से शुरू

टाटा नेक्सन के सिर्फ टॉप-स्पेक फियरलेस + PS ट्रिम में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रिम में नेक्सन CNG भी उपलब्ध है, इसलिए टाटा की यह कॉम्पैक्ट SUV कूल्ड सीटों वाली सबसे किफायती CNG-ऑपरेटेड मॉडल है। नेक्सन में 120 एचपी, 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड यूनिट का 100 एचपी CNG-ऑपरेटेड वर्जन और 115 एचपी, 1.5-लीटर डीजल इंजन उपलब्ध है। इसके टॉप-एंड वेरिएंट में पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटो गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि डीजल इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और एएमटी विकल्प उपलब्ध हैं।

4. Kia Syros
कीमत करीब 12.10 लाख रुपए से शुरू

किआ साइरोस भारत में सबसे अफॉर्डेबल कार है जिसमें आगे और पीछे की सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा है। हालांकि, पीछे की सीट वेंटिलेशन केवल यात्री की जांघों को ठंडा करती है, पीछे के हिस्से को नहीं। हाई-स्पेक HTX और HTX+ और टॉप-स्पेक HTX+ (O) वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें उपलब्ध हैं, जबकि वेंटिलेटेड रियर बेंच, जो सेगमेंट में पहली बार स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती है। केवल महंगे रेंज-टॉपिंग साइरोस HTX+ (O) ट्रिम में उपलब्ध है।

5. Maruti XL6
कीमत करीब 12.97 लाख रुपए से शुरू

इस लिस्ट में वेंटिलेटेड सीटों वाली एकमात्र सबसे अफॉर्डेबल MPV मारुति सुजुकी XL6 में यह सुविधा केवल टॉप-स्पेक अल्फा+ वैरिएंट में ही उपलब्ध है। किआ कैरेंस इस आकार की एकमात्र अन्य MPV है जिसमें कूल्ड सीटें हैं, लेकिन यह केवल रेंज-टॉपिंग लग्जरी प्लस और एक्स-लाइन ट्रिम्स में ही उपलब्ध है, इसलिए इस सुविधा वाली कोरियाई MPV की कीमत 19 लाख रुपए से अधिक है। XL6 में 103hp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटो गियरबॉक्स विकल्प हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
