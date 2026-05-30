360° कैमरा वाली देश की 5 सबसे सस्ती कार, ड्राइविंग को आसान बनाएंगे; कीमत सिर्फ ₹6.99 लाख से शुरू

360° कैमरा की खास बात ये होती है कि कार के अंदर बैठकर भी हमें बाहर का पूरा नजारा दिख जाता है। खासकर, पार्किंग के दौरान, कार को बैक करते समय या ट्रैफिक की स्थिति में ये फीचर बहुत काम का होता है। इतना ही नहीं, जो लोग पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं उन्हें भी इससे काफी मदद मिलती है।

टाटा मोटर्स ने अपनी एंट्री लेवल टियागो हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा देकर सेगमेंट में मजेदार बना दिया है। दरअसल, 360 डिग्री कैमरा कार में मिलने वाला ऐसा फीचर है जो ग्राहकों को जमकर पसंद आ रहा है। इसकी खास बात ये होती है कि कार के अंदर बैठकर भी हमें बाहर का पूरा नजारा दिख जाता है। खासकर, पार्किंग के दौरान, कार को बैक करते समय या ट्रैफिक की स्थिति में ये फीचर बहुत काम का होता है। इतना ही नहीं, जो लोग पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं उन्हें भी इससे काफी मदद मिलती है। तो चलिए इस शानदार फीचर वाली सबसे सस्ती 5 कारों के बारे में जानते हैं।

1. Tata Tiago

कीमत: 6.99 लाख से 8.55 लाख रुपए

2026 के अपडेट के साथ टियागो में 360-डिग्री कैमरा फीचर भी जोड़ दिया गया है, जिससे यह भारत की सबसे अफॉर्डेबल कार बन गई है। टियागो में 360-डिग्री कैमरा इसके टॉप मॉडल से ठीक नीचे वाले 'क्रिएटिव' ट्रिम से मिलना शुरू हो जाता है। टियागो क्रिएटिव हैचबैक के सभी चारों पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं। जिसमें खास तौर पर 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन शामिल है, जो 86hp पेट्रोल या 75.5hp CNG मोड में आता है। इन दोनों को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 5-स्पीड AMT के साथ जोड़ा गया है।

2. Tata Punch

कीमत: 7.65 लाख से 10.60 लाख रुपए

पंच में 360-डिग्री कैमरा एडवेंचर ट्रिम से मिलना शुरू हो जाता है, जिससे तंग पार्किंग जगहों और संकरी गलियों में कार को सही जगह पर पार्क करना आसान हो जाता है। कैमरे का फीड साफ और इस्तेमाल करने लायक दिखता है। हालांकि, यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शार्प कैमरा नहीं है। फिर भी, इसका चौड़ा व्यू काफी मददगार होता है। यह सिस्टम शहर में कार चलाने के दौरान काफी काम आ सकता है। पंच में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG पावरट्रेन के साथ मैनुअल और AMT के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 120hp वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

3. Tata Tigor

कीमत: 7.83 लाख से 8.77 लाख रुपए

2025 की शुरुआत में एक बड़े मॉडल ईयर अपडेट के तहत, टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान में 360-डिग्री कैमरा जोड़ा गया है। हालांकि, यह फीचर टिगोर के सिर्फ टॉप-स्पेक XZ+ Lux ट्रिम में ही उपलब्ध है, इसलिए निचले वैरिएंट के खरीदारों को यह फीचर नहीं मिलेगा। टिगोर 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन के साथ 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ही ऑप्शन मिलता है।

4. Tata Altroz

कीमत: 8.02 लाख से 10.77 लाख रुपए

अल्ट्रोज ​​के क्रिएटिव ट्रिम से HD 360-डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है। अपने अल्ट्रोज ​फेसलिफ्ट के 360-डिग्री कैमरे का रिजॉल्यूशन और क्लैरिटी काफी अच्छी है। इंजन की बात करें तो अल्ट्रोज ​​में 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 88hp पावर वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल, 90hp पावर वाला 1.5-लीटर 4-सिलेंडर डीजल और 74hp पावर वाला 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG पावरट्रेन शामिल हैं। अल्ट्रोज ​​के सभी इंजनों में स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जबकि पेट्रोल और CNG वैरिएंट में 5-स्पीज AMT का ऑप्शन भी उपलब्ध है। पेट्रोल अल्ट्रोज ​​के हायर वैरिएंट में 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है।