360° कैमरा वाली देश की 5 सबसे सस्ती कार, ड्राइविंग को आसान बनाएंगे; कीमत सिर्फ ₹6.99 लाख से शुरू
360° कैमरा की खास बात ये होती है कि कार के अंदर बैठकर भी हमें बाहर का पूरा नजारा दिख जाता है। खासकर, पार्किंग के दौरान, कार को बैक करते समय या ट्रैफिक की स्थिति में ये फीचर बहुत काम का होता है। इतना ही नहीं, जो लोग पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं उन्हें भी इससे काफी मदद मिलती है।
टाटा मोटर्स ने अपनी एंट्री लेवल टियागो हैचबैक में 360 डिग्री कैमरा देकर सेगमेंट में मजेदार बना दिया है। दरअसल, 360 डिग्री कैमरा कार में मिलने वाला ऐसा फीचर है जो ग्राहकों को जमकर पसंद आ रहा है। इसकी खास बात ये होती है कि कार के अंदर बैठकर भी हमें बाहर का पूरा नजारा दिख जाता है। खासकर, पार्किंग के दौरान, कार को बैक करते समय या ट्रैफिक की स्थिति में ये फीचर बहुत काम का होता है। इतना ही नहीं, जो लोग पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं उन्हें भी इससे काफी मदद मिलती है। तो चलिए इस शानदार फीचर वाली सबसे सस्ती 5 कारों के बारे में जानते हैं।
1. Tata Tiago
कीमत: 6.99 लाख से 8.55 लाख रुपए
2026 के अपडेट के साथ टियागो में 360-डिग्री कैमरा फीचर भी जोड़ दिया गया है, जिससे यह भारत की सबसे अफॉर्डेबल कार बन गई है। टियागो में 360-डिग्री कैमरा इसके टॉप मॉडल से ठीक नीचे वाले 'क्रिएटिव' ट्रिम से मिलना शुरू हो जाता है। टियागो क्रिएटिव हैचबैक के सभी चारों पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं। जिसमें खास तौर पर 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन शामिल है, जो 86hp पेट्रोल या 75.5hp CNG मोड में आता है। इन दोनों को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 5-स्पीड AMT के साथ जोड़ा गया है।
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Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
BMW Z4
₹ 90.5 - 96.9 लाख
Porsche Macan
₹ 96.05 लाख - 1.53 करोड़
Maserati Quattroporte
₹ 1.8 - 2.32 करोड़
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
2. Tata Punch
कीमत: 7.65 लाख से 10.60 लाख रुपए
पंच में 360-डिग्री कैमरा एडवेंचर ट्रिम से मिलना शुरू हो जाता है, जिससे तंग पार्किंग जगहों और संकरी गलियों में कार को सही जगह पर पार्क करना आसान हो जाता है। कैमरे का फीड साफ और इस्तेमाल करने लायक दिखता है। हालांकि, यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा शार्प कैमरा नहीं है। फिर भी, इसका चौड़ा व्यू काफी मददगार होता है। यह सिस्टम शहर में कार चलाने के दौरान काफी काम आ सकता है। पंच में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG पावरट्रेन के साथ मैनुअल और AMT के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 120hp वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।
3. Tata Tigor
कीमत: 7.83 लाख से 8.77 लाख रुपए
2025 की शुरुआत में एक बड़े मॉडल ईयर अपडेट के तहत, टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान में 360-डिग्री कैमरा जोड़ा गया है। हालांकि, यह फीचर टिगोर के सिर्फ टॉप-स्पेक XZ+ Lux ट्रिम में ही उपलब्ध है, इसलिए निचले वैरिएंट के खरीदारों को यह फीचर नहीं मिलेगा। टिगोर 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन के साथ 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ही ऑप्शन मिलता है।
4. Tata Altroz
कीमत: 8.02 लाख से 10.77 लाख रुपए
अल्ट्रोज के क्रिएटिव ट्रिम से HD 360-डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है। अपने अल्ट्रोज फेसलिफ्ट के 360-डिग्री कैमरे का रिजॉल्यूशन और क्लैरिटी काफी अच्छी है। इंजन की बात करें तो अल्ट्रोज में 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 88hp पावर वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल, 90hp पावर वाला 1.5-लीटर 4-सिलेंडर डीजल और 74hp पावर वाला 1.2-लीटर पेट्रोल-CNG पावरट्रेन शामिल हैं। अल्ट्रोज के सभी इंजनों में स्टैंडर्ड तौर पर 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जबकि पेट्रोल और CNG वैरिएंट में 5-स्पीज AMT का ऑप्शन भी उपलब्ध है। पेट्रोल अल्ट्रोज के हायर वैरिएंट में 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है।
5. Citroen C3
कीमत: 8.03 लाख से 9.85 लाख रुपए
सिट्रोन ने C3 हैचबैक को एक नए X शाइन टॉप-स्पेक ट्रिम के साथ अपडेट किया है, जिसमें 25,000 रुपए के एक्स्ट्रा पेमेंट पर 360-डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिलता है। इस अलावा कॉस्ट के बावजूद, यह हैचबैक 360-डिग्री कैमरे वाली सबसे अफॉर्डेबल कारों में से एक है। C3 के ग्राहक 82hp पावर वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या 110hp पावर वाला 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि दूसरा ऑप्शन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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