वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले वाली किफायती गाड़ियां, लिस्ट में स्विफ्ट और टाटा पंच भी

Feb 22, 2026 03:39 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले फीचर वाली किसी बजट कार का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट और टाटा पंच भी शामिल है।

कार कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए अक्सर कुछ बेहद जरूरी और बेसिक फीचर्स की कमी कर देती है। वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले इन्हीं में से एक है। यह बड़े काम का फीचर है और ग्राहकों को यह काफी पसंद आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कंफर्ट और ईजी कनेक्टिविटी। आमतौर पर यह महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता था, लेकिन अब यह बजट सेगमेंट की गाड़ियों में भी आने लगा है। अगर आप वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले फीचर वाली किसी बजट कार का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Renault Kiger

रेनॉल्ट काइगर टेक्नो और टेक्नो+ वेरिएंट के साथ-साथ इमोशन वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले फीचर ऑफर कर रही है। इस फीचर के साथ लाइनअप का सबसे किफायती मॉडल 7.5 लाख रुपये से शुरू होता है।

Renault Triber

7-सीटर एमपीवी ट्राइबर भी वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ आती है। ट्राइबर का टॉप-ऑफ-द-लाइन इमोशन वेरिएंट अकेला ऐसा वेरिएंट है, जिसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले मिलता है। यह 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए इसे सपोर्ट करता है। बाकी वेरिएंट यानी इवोल्यूशन और टेक्नो में कंपनी वायर्ड ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले ऑफर कर रही है।

triber

भारत की सबसे पॉप्युलर हैचबैक - मारुति सुजुकी स्विफ्ट वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ आती है। इसके VXI और VXI (O) वेरिएंट के साथ ZXI और ZXI प्लस जैसे टॉप वेरिएंट में यह फीचर स्टैंडर्ड है। स्विफ्ट के VXI वेरिएंट की शुरुआती कीमत 6.58 लाख रुपये है।

Citroen C3

Citroen C3 भारत में वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले देने वाली सबसे किफायती कारों में से एक है। इस माइक्रो-एसयूवी के शाइन वेरिएंट में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें यह फीचर ऑफर किया जा रहा है। इसमें 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल भी दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 7.63 लाख रुपये है।

citroen

Nissan Magnite

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट में वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले ऑफर किया जा रहा है। इसका दूसरा बेस वेरिएंट, एसेन्टा और इससे ऊपर के सभी वेरिएंट इस फीचर से लैस हैं। इस फीचर के साथ सबसे किफायती मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 6.76 लाख रुपये है।

Tata Punch

इस लिस्ट में आखिरी नाम टाटा पंच माइक्रो-एसयूवी है। इस एसयूवी को हाल ही में एक बड़ा डिजाइन अपडेट मिला है। प्योर प्लस वेरिएंट से शुरू होकर, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड सहित इसके ऊपर के सभी वेरिएंट में वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले दिया गया है। कीमत की बात करें तो, प्योर प्लस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये है।

नोट: गाड़ियों की कीमत शहर और डीलरशिप के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

