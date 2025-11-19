Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़MoRTH hikes vehicle fitness fee by up to 10x
सरकार का बड़ा झटका! अब मोटरसाइकिल से कार तक, 10 गुना लगेगी ये फीस; ₹2500 नहीं ₹25000 लगेंगे

सरकार का बड़ा झटका! अब मोटरसाइकिल से कार तक, 10 गुना लगेगी ये फीस; ₹2500 नहीं ₹25000 लगेंगे

संक्षेप: केंद्रीय मोटर वाहन नियम (पांचवें संशोधन) के तहत अधिसूचित ये संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और सभी व्हीकल कैटेगरी पर लागू होंगे। इन बदलावों में से एक हाई फिटनेस फीस के लिए आयु सीमा को कम करना है। पहले, बढ़ा हुआ शुल्क केवल 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगाया जाता था।

Wed, 19 Nov 2025 12:09 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पूरे भारत में व्हीकल फिटनेस टेस्ट फीस में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब नई फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है, कुछ मामलों में तो यह 10 गुना तक बढ़ गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (पांचवें संशोधन) के तहत अधिसूचित ये संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और सभी व्हीकल कैटेगरी पर लागू होंगे। इन बदलावों में से एक हाई फिटनेस फीस के लिए आयु सीमा को कम करना है। पहले, बढ़ा हुआ शुल्क केवल 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगाया जाता था। हालांकि, नए ढांचे के तहत सरकार ने 10 साल से शुरू होने वाली एक स्तरीय प्रणाली शुरू की है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 2 - 2.02 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

व्हीकल को अब 3 आयु वर्गों में बांटा गया
10-15 साल
15-20 साल
20 साल से ऊपर

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 85,564 - 1.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इन स्लैब के माध्यम से फीस बढ़ती है, जो 15 साल से अधिक पुराने सभी व्हीकल के लिए पहले की समान दर की जगह लेता है। यह अपडेट स्ट्रक्चर सभी प्रकार के व्हीकल पर लागू होती है, जिसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, क्वाड्रिसाइकिल, हल्के व्हीकल और मिडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पुराने हैवी व्हीकल पर की गई है, जो अक्सर उत्सर्जन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं।

ये भी पढ़ें:हार्दिक पांड्या ने अपनी इस लग्जरी कार को बदल दिया, पहले पीले कलर की थी

20 साल से ज्यादा पुराने हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए फिटनेस टेस्ट फीस 2,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। इसी आयु वर्ग के मिडियम कमर्शियल व्हीकल के लिए अब 1,800 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए का भुगतान करना होगा। प्राइवेट यूज कैटेगरी में 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर व्हीकल पर 15,000 रुपए की फीस लगेगी। जबकि पुराने थ्री-व्हीलर पर 7,000 रुपए की फीस लगेगी।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों ने लूट लिया बाजार! 7 गुना से ग्रोथ मिली

20 साल से ज्यादा पुराने टू-व्हीलर का शुल्क भी तीन गुना से ज्यादा बढ़ाकर 600 रुपए से 2,000 रुपए कर दिया गया है। नए व्हीलल पर भी फीस में बढ़ोतरी की गई है। 15 साल से कम पुराने व्हीकल को भी बढ़ी हुई लागत से छूट नहीं मिलेगी। संशोधित नियम 81 के तहत अब इन पर भी ज्यादा फीस लगेगी। जैसे,

मोटरसाइकिल पर 400 रुपए
हल्के मोटर व्हीकल पर 600 रुपए
मिडियम/हैवी कमर्शियल व्हीकल पर 1,000 रुपए

ये बदलाव वाहन अनुपालन मानदंडों को कड़ा करने, पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने और पुराने वाहनों को धीरे-धीरे हटाने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।