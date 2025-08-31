सावधान! हर घंटे करीब 20 की मौत, हर दिन 474 लोग हो रहे सड़क हादसे का शिकार, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट शेयर की है, जिसके मुताबिक साल 2023 में 1.7 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में औसतन हर दिन 474 लोग और हर घंटे करीब 20 लोगों की मौत हो रही है।

भारत में सड़क सुरक्षा की हालत बेहद चिंताजनक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में 1.7 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा बैठे। यह आंकड़ा किसी महामारी से कम नहीं है। हर दिन 474 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में औसतन हर दिन 474 लोग सड़क पर दुर्घटनाओं का शिकार होकर मर रहे हैं। यानी हर घंटे करीब 20 लोगों की मौत हो रही है। यह स्थिति दिखाती है कि हमारी सड़कों पर सफर करना आज भी कितना खतरनाक है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जान

मौतों के बड़े कारण सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में सड़क हादसों की मुख्य वजहें नीचे दी गई हैं। इसमें तेज रफ्तार (Over-speeding) और गलत दिशा में गाड़ी चलाना (Wrong-side driving) जैसे मामले शामिल हैं।

असीम सान्याल (सदस्य, रोड सेफ़्टी नेटवर्क एवं CEO, कंज़्यूमर वॉइस) कहते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल हादसों को कम करने के बारे में नहीं है। यह हर सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के बारे में है। साल 2023 में भारत में चौंकाने वाले 1.72 लाख सड़क दुर्घटना मौतें दर्ज की गईं। अकेले उत्तर प्रदेश में 44,534 दुर्घटनाएं हुईं और सबसे अधिक 23,652 मौतें दर्ज की गईं। पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की मौतों में तेजी से हुई वृद्धि इस बात पर बल देती है कि हमें इन असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। 2030 तक एक साहसिक और समावेशी सड़क सुरक्षा मिशन अब विकल्प नहीं है, यह अनिवार्यता है।

रंजीत गडगिल (प्रोग्राम निदेशक, परिसर और सदस्य, सड़क सुरक्षा नेटवर्क) ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों में वृद्धि यह दर्शाती है कि हमें 'मानवीय त्रुटि' को दोष देने के बजाय प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटनाओं में हुई समस्त वृद्धि पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों में हुई है, जिन्हें कमजोर सड़क उपयोगकर्ता माना जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 54,568 मोटरसाइकिल चालकों की मृत्यु सिर्फ हेलमेट न पहनने के कारण हुई। सवार और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट नियम का सख्त पालन एक त्वरित समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।

अमरत सिंह (निदेशक, कट्स इंटरनेशनल एवं रोड सेफ्टी नेटवर्क के सदस्य) कहते हैं कि MoRTH (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के नए आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। जहां कई राज्यों में सड़क हादसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं ग्रामीण सड़कों और शहरी क्षेत्रों दोनों में भारी संख्या में लोगों की जान जा रही है। यह संकट अब सिर्फ राजमार्गों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि गांवों, कस्बों और शहरों सभी जगह फैला हुआ है। दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी और मौतों का यह खतरनाक स्तर इस ओर इशारा करता है कि भारत को सड़क सुरक्षा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखना होगा। गांवों में सख्त कानून के पालन से लेकर शहरों में सुरक्षित बुनियादी ढांचे के निर्माण तक तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।