मानसून में कार के अंदर हमेशा रखें ये एक टूल, इस तरह आपका काम बनाएगा आसान; जानिए जरूरी टिप्स

बारिश के मौसम में कार का सफर सबसे सेफ माना जाता है। इसके अंदर आप बारिश से बचते हैं। साथ ही, कहीं आने-जाने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, बारिश के मौसम में ड्राइविंग चैलेंज भी बढ़ जाते हैं। खासकर जब बारिश तेज होती है तब ड्राइविंग करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है।

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मानसून ने अब देश के कई हिस्सों को कवर करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस सप्ताह के आखिर तक ये पूरे देश में एक्टिव हो जाएगा। बारिश के मौसम में कार का सफर सबसे सेफ माना जाता है। इसके अंदर आप बारिश से बचते हैं। साथ ही, कहीं आने-जाने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, बारिश के मौसम में ड्राइविंग चैलेंज भी बढ़ जाते हैं। खासकर जब बारिश तेज होती है तब ड्राइविंग करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अंजान सड़क पर पानी भरा हो तब उसके गड्ढे, स्पीड ब्रेकर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इस स्थिति में कार और खुद को कैसे सेफ किया जाए। इसके लिए हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बता रहे हैं।

1. कार के ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखें

सड़क पर पानी का लेवल कार के ग्राउंड क्लियरेंस के बराबर है तब वहां से धीरे-धीरे निकलना चाहिए। साथ ही, कार पहले गियर में ड्राइव करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार के माइलेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आपकी डीजल गाड़ी है तब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पानी यदि एयर क्लीनर के अंदर चला गया तब गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे में बहुत नुकसान हो सकता है।

2. स्पीड का खासा ध्यान रखें

कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी गाड़ी बारिश में फंस जाए, या फिर अचानक से तेज बारिश होने लगे, तब ड्राइवर को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान गाड़ी की स्पीड स्लो रखना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जहां से पहली बार निकल रहे हैं, तब किसी बस, ट्रक या बड़ी गाड़ी के पीछे चलें। बारिश में कार की लाइट ऑन कर लेना चाहिए। आप हाईवे पर हैं तब स्पीड 70km/h से ज्यादा न हो।

3. कार में एक हैमर हमेशा रखें

कार के अंदर पानी जाने से इंजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी काम करना बंद कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कार की पावरविंडो, सेंट्रल लॉकिंग काम न करे। इस स्थित में हो सकता है कार के डोर या विंडो ओपन नहीं हों। इससे बचने के लिए कार हैमर हमेशा अंदर रखें। ये विपरीत परिस्थिति में काम आता है। आपको एक टॉर्च और टायर एयर पंप भी कार के अंदर रखना चाहिए।