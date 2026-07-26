बारिश में हमेशा चमचाएगी आपकी कार, विंडशील्ड पर नहीं टिकेगा पानी; 10 यूजफुल कार एक्सेसरीज
ये वो एक्सेसरीज हैं जो कई मौके पर आपके काम आती हैं। ये बारिश में आपकी ड्राइविंग को आसान बनाते हैं। साथ ही, सेफ्टी में भी इजाफा करती हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी के बारे में जानते हैं।
मानसून के दिनों में आप भी अपनी कार ड्राइविंग पसंद करते हैं, तब आपको अपनी गाड़ी में कुछ जरूरी एक्सेसरीज हमेशा रखना चाहिए। ये वो एक्सेसरीज हैं जो कई मौके पर आपके काम आती हैं। ये बारिश में आपकी ड्राइविंग को आसान बनाते हैं। साथ ही, सेफ्टी में भी इजाफा करती हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी के बारे में जानते हैं।
1. हाईप्रेशर वाटर स्प्रे
बारिश के दिनों में कार बहुत गंदी होती है। ऐसे में इसकी सफाई के लिए हाईप्रेशर वाटर स्प्रे काम आ सकता है। इस स्प्रे को पानी के पाइप फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद नोर्मल पानी का प्रेशर तेज हो जाता है। तेज प्रेशर से गाड़ी को धोने में आसानी हो जाती है। इस स्प्रे से बाइक, स्कूटर, फर्श जैसी कई चीजें भी साफ कर सकते हैं।
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Porsche 911
₹ 2 - 3.8 करोड़
Tata Tigor
₹ 5.55 - 8.84 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
Rolls-Royce Cullinan
₹ 6.95 करोड़
Isuzu D-Max
₹ 10.55 - 11.4 लाख
Porsche Panamera
₹ 1.7 - 2.34 करोड़
2. कार वाइपर डिटर्जेंट टैबलेट
मौसम कोई भी हो कार की विंडशील्ड चमकती रहनी चाहिए। विंडशील्ड जितनी ज्यादा साफ होगी सामने की विजिबिलिटी उतनी बेहतर होगी। इसके लिए आप का वाइपर वाटर टैंक में डिटर्जेंट टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी एक टैबलेट 4 लीटर तक पानी में इस्तेमाल की जाती है। इस टैबलेट को हमेशा अपनी कार में रखना चाहिए।
3. वाटर रिपेलेंट
बारिश में कार विंडशील्ड पर पानी गिरने से आपको देखने में समस्या होती है, ऐसे में आप वाटर रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन रिपेलेंट में पॉलीसिलोक्सन और हाइड्रोक्सी-टर्मिनेटेड इन्ग्रेडिएंट्स होते हैं। जो ग्लास के ऊपर सिंथेटिक हाइड्रोफोबिक की लेयर बना देते हैं। ये एंटी वाटर एलिमेंट होते हैं जो पानी को बूंदों में बदल देते हैं। इससे पानी ग्लास पर टिक नहीं पाती और बिजिबिलिटी बढ़ जाती है। हल्की बारिश में तो कार के वाइपर्स चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
4. एंटी रेन वाटरप्रूफ फिल्म
इस मौसम में ड्राइविंग को आसान और सेफ बनाने के लिए एंटी रेन वाटरप्रूफ फिल्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फिल्म की खास बात है कि ये ग्लास के जितने हिस्से पर होती है वहां बारिश के पानी को टिकने नहीं देती। यानी बैक साइड की विजिबिलिटी एकदम क्लियर होती है। इस फिल्म को एंटी मिस्ट फिल्म भी कहा जाता है। इसे फोर व्हीलर के साथ टू-व्हीलर और हेलमेट पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
5. वायरलेस डोर वार्निंग लाइट
बारिश और सर्दी के दिनों में या फिर रात में जब हम कार का दरवाजा खोलते हैं, तब कार के पीछे आ रहे लोगों को वो नजर नहीं आता। ऐसे में वायरलेस डोर वार्निंग लाइट लगाकर इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इन लाइट में बैटरी लगी रहती है। जब कार का दरवाजा खोला जाता है तब लाइट ऑटोमैटिक ऑन हो जाती है। ये लाइट 5 के सेट में आती है।
6. स्ट्रेचेबल अंब्रेला होल्डर
ये एक स्ट्रेचेबल अंब्रेला होल्डर है। यानी इसे खींचकर छाते की लंबाई के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। ये होल्डर एक कवर की तरह होता है। ऐसे में जब छाते को बारिश में इस्तेमाल करके कार के अंदर लाते हैं तब उसका पानी इस होल्डर के अंदर जमा हो जाता है। इससे कार खराब नहीं होती।
7. एंटी-फॉग स्प्रे
एंटी-फॉग एजेंट लिक्विड स्प्रे कार की विंडस्क्रीन और विंडो को क्लीन रखने में मदद करता है और बारिश के दिनों में यह फॉग जमने से रोकता है, जिससे विजिबिल्टी प्रभावित नहीं होती है। यह एक्सीडेंट की संभावना को कम करता है और बारिश के मौसम में इसका उपयोग बेहतर परिणाम देता है।
8. व्हील स्क्रब ब्रश
बारिश का मौसम है, तो जाहिर सी बात है कि कार आम दिनों की तुलना में ज्यादा गंदी भी होगी। खासकर कार के व्हील में गंदगी के साथ मिट्टी भी फंसेगी। ऐसे में व्हील स्क्रब ब्रश इन्हें चमकाने का काम करेगा। इन ब्रश में सफाई वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है, वहीं इनमें खास तरह का हेंडल होता है।
9. रेन वाइजर
रेन वाइजर चारों दरवाजों के ठीक ऊपर लगाया जाता है। यदि बारिश के मौसम में आप कार शीशों को थोड़ा खोले रखना चाहते हैं, तो रेन वाइजर पानी अंदर नहीं आने देता। अगर शीशे थोड़े खुले रहते हैं तो विंडशील्ड पर फॉग नहीं जमता।
10. सीट बेल्ट कटर
ये टूल उस वक्त काफी काम आता है जब सीट बेल्ट लॉक हो जाता है। इस कटर की मदद से बेल्ट को काटा जा सकता है। वहीं, ये ग्लास तोड़ने वाले हथोड़े का भी काम करता है। इसके दोनों तरफ नौक दार डिजाइन है। बारिश के दिनों में पावरविंडो में तकनीकी खराबी आ सकती है, जिससे ये लॉक हो सकती हैं। ऐसे में इसे तोड़ने का काम इससे कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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