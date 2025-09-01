modi-putins ride know the specialty of the russian car aurus senat मोदी-पुतिन की सवारी: क्यों चर्चा बटोर रही बुलेट से ग्रेनेड तक झेलने वाली ये रूसी कार? जानिए इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
मोदी-पुतिन की सवारी: क्यों चर्चा बटोर रही बुलेट से ग्रेनेड तक झेलने वाली ये रूसी कार? जानिए इसकी खासियत

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:07 PM
मोदी-पुतिन की सवारी: क्यों चर्चा बटोर रही बुलेट से ग्रेनेड तक झेलने वाली ये रूसी कार? जानिए इसकी खासियत

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में एक ऐसी कार में साथ नजर आए जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस कार का नाम सुपर लक्जरी और बेहद सुरक्षित लिमोजीन Aurus Senat है। यह कोई आम कार नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति की ऑफिशियल सवारी है जिसे खास तौर पर सिर से लेकर पैर तक सुरक्षा और शान-ओ-शौकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी झलक Rolls-Royce जैसी लगती है। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ताकतवर है कार का इंजन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो Aurus Senat में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन दिया गया है जो करीब 598bhp की पावर और 880Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 46kW इलेक्ट्रिक मोटर और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है। यह कार ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम के साथ आती है जिससे इतनी भारी और लंबी गाड़ी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। खास बात यह है कि इसका आर्मर्ड वर्जन L700 विशेष रूप से राष्ट्राध्यक्षों के लिए तैयार किया गया है।

मोदी-पुतिन की शाही सवारी

ग्रेनेड ब्लास्ट भी झेल सकती है कार

बता दें कि Aurus Senat को VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। यह कार आर्मर-पियर्सिंग बुलेट्स, ग्रेनेड ब्लास्ट और केमिकल अटैक तक झेल सकती है। इसमें 6-सेंटीमीटर मोटा बुलेटप्रूफ ग्लास, रन-फ्लैट टायर्स, फायर सप्रेशन सिस्टम और इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई दी गई है। यही नहीं, कार के अंदर एक मिनी कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद है जो इसे सचमुच ‘चलता-फिरता किला’ बनाता है।

लक्जरी इंटीरियर

इस कार के केबिन में प्रीमियम लेदर, वुडन फिनिश और ड्यूल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिए गए हैं। रियर सीट्स रीक्लाइनिंग फीचर, फोल्ड-आउट टेबल और मिनी-फ्रिज जैसी सुविधाओं के साथ आलीशान अनुभव कराती हैं। इसे रूस के Kortezh प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है ताकि विदेशी कारों पर निर्भरता खत्म हो। अब इसे सिविलियन वर्जन में भी बेचा जा रहा है।

