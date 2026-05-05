इन बाइक को दूर से ही पहचान रही पुलिस, फिर काट रही ₹25000 का चालान! ये 2 गलतियां पड़ रहीं भारी

अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है। इनमें कई नियम ऐसे हैं जिनका चालान देशभर में एक जैसा है। इन नियमों के चलते टू-व्हीलर्स राइडर का तकड़ा चालान भी काटा जा रहा है। इनमें सभी तरह की मोटरसाइकल और स्कूटर्स शामिल हैं। दरअसल, जिन गाड़ियों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो पुलिस इन्हें ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स दूर से ही पहचान में आ जाती हैं। कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर 25,000 तक कर दिया गया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और सजा का भी प्रावधान भी है।

दरअसल, अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को सीज भी किया जा सकता है। इसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर, ज्यादा रौशनी वाली LED लाइट, तेज आवाज वाला हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट जैसी कई बातें शामिल हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, ताकि आप इस चालान के दायरे से बाहर हो जाएं।

1. मॉडिफाइड साइलेंसर पर चालान

किसी मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड करके उसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर/एग्जॉस्ट लगाना गैर-कानूनी है। इस स्थिति में राइडर पर 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगया जा सकता है। आमतौर पर पहली बार इस तरह की गलती करने पर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। वहीं, गलती दोहराने पर जुर्माना बढ़ने लगता है। मोडिफिकेशन वाले साइलेंसर में आपके व्हीकल को भी जब्त किया जा सकता है। वहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड को तोड़ने पर RTO से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जा सकता है।