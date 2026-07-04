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इन टू-व्हीलर को दूर से ही पहचान रही पुलिस, फिर काट रही ₹25000 का चालान! ये 2 गलतियां पड़ रहीं भारी

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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जिन गाड़ियों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो पुलिस इन्हें ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स दूर से ही पहचान में आ जाती हैं। कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर 25,000 तक कर दिया गया है।

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इन दिनों कई लोग टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने के बाद आफ्टर मार्केट उसमें कई तरह के मोडिफिकेशन कराते हैं। हालांकि, उन्हें इस बात का पता नहीं रहता कि मोडिफिकेशन कराना ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में आता है। दरअसल, ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर पुलिस लगातार सख्ती दिखा रही है। इनमें कई नियम ऐसे हैं जिनका चालान देशभर में एक जैसा है। इन नियमों के चलते टू-व्हीलर्स राइडर का तकड़ा चालान भी काटा जा रहा है। इनमें सभी तरह की मोटरसाइकल और स्कूटर्स शामिल हैं।

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दरअसल, जिन गाड़ियों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो पुलिस इन्हें ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स दूर से ही पहचान में आ जाती हैं। कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर 25,000 तक कर दिया गया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और सजा का भी प्रावधान भी है।

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दरअसल, अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को सीज भी किया जा सकता है। इसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर, ज्यादा रौशनी वाली LED लाइट, तेज आवाज वाला हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट जैसी कई बातें शामिल हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, ताकि आप इस चालान के दायरे से बाहर हो जाएं।

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1. मॉडिफाइड साइलेंसर पर चालान
किसी मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड करके उसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर/एग्जॉस्ट लगाना गैर-कानूनी है। इस स्थिति में राइडर पर 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगया जा सकता है। आमतौर पर पहली बार इस तरह की गलती करने पर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। वहीं, गलती दोहराने पर जुर्माना बढ़ने लगता है। मोडिफिकेशन वाले साइलेंसर में आपके व्हीकल को भी जब्त किया जा सकता है। वहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड को तोड़ने पर RTO से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किया जा सकता है।

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2. फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, व्हीकल में फैंसी नंबर प्लेट लगवाना, स्टाइलिश या मुड़ी हुई नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना बी गैर-कानूनी माना जाता है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है। इसके तहत, व्हीकल में HSRP नंबर प्लेट होना चाहिए। ये नंबर प्लेट सेफ्टी के लिजाह से बेहतर होती है। साथ ही, व्हीकल के चोरी होने पर भी ये कई बार मदद करती है। वहीं, कई लोग गाड़ी में तेज रोशनी वाली LED लाइट या इससे जुड़ी एक्सेसरीज लगवा और प्रेशर हॉर्न लगवा लेते हैं, ये भी नियम तोड़ने के दायरे में आता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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