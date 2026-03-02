ऐसी दिख सकती है नई टोयोटा फॉर्च्यूनर, वीडियो में दिखा दमदार फ्रंट लुक, जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस
लॉन्च से पहले नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के कई स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं, जिनमें इसके फ्रंट लुक को दिखाया गया है। इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मौजूदा फॉर्च्यूनर को हाइलक्स स्टाइल बॉडी किट में दिखाया गया है।
नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कंपनी इसे इस साल के आखिर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है। मौजूदा फॉर्च्यूनर को सबसे पहले साल 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब इसके अपडेट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। लॉन्च से पहले नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के कई स्पाई शॉट्स लीक हुए हैं, जिनमें इसके फ्रंट लुक को दिखाया गया है। इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मौजूदा फॉर्च्यूनर को हाइलक्स स्टाइल बॉडी किट में दिखाया गया है। हालांकि, यह असल नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल नहीं है, लेकिन इससे यह जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाइलक्स का डिजाइन कितनी आसानी से फॉर्च्यूनर के फ्रेम में फिट हो जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एसयूवी के साइड और रियर प्रोफाइल में खास बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसका हाइलक्स इंस्पायर्ड फ्रंट इसे काफी नया और अग्रेसिव लुक दे रहा है।
ज्यादा कमांडिंग और मॉडर्न रोड प्रेजेंस
स्पाई शॉट्स और रेंडर इमेज के अनुसार नई फॉर्च्यूनर टोयोटा के नए डिजाइन लैंग्वेज को अपनाती दिख रही है और हालक्स से इसका कनेक्शन साफ है। अग्रेसिव फ्रंट डिजाइन, इंटीग्रेटेड डीआरएल्स के साथ शार्प एलईडी हेडलाइट्स और बोल्ड ब्लैक ग्रिल सेक्शन नई हालक्स की स्टाइलिंग की याद दिलाते हैं। वायरल वीडियो में हेडलाइट्स को जोड़ने वाली एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप TOYOTA लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बंपर में स्किड प्लेट और कॉम्पैक्ट सर्कुसर फॉग लैंप लगे हैं। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर फॉर्च्यूनर को एक ज्यादा कमांडिंग और मॉडर्न रोड प्रेजेंस देते हैं।
फॉर्च्यूनर में टोयोटा का भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन
केबिन के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे काफी उम्मीदें हैं। नई फॉर्च्यूनर में कई बेहतरीन फीचर मिलने की उम्मीद है। इनमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और इलेक्ट्रिक सनरूफ शामिल हैं। ये अपग्रेड इसे मॉडर्न एसयूवी के बराबर लाएंगे और प्रीमियम मार्केट्स में इसकी मांग बढ़ाएंगे।
फॉर्च्यूनर में टोयोटा अपना भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन ऑफर कर सकता है, जिसे बेहतर एफिशिएंसी के लिए 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेयर किया जाएगा। हालांकि, हालक्स ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल फॉर्च्यूनर में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन आने की संभावना कम ही है। कंपनी की तरफ से अभी अपकमिंग फॉर्च्यूनर के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में टोयोटा इसे टीज करना शुरु कर सकता है।
