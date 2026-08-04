Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी पर सरकार ने कही बड़ी बात, ग्राहकों की टेंशन दूर करने की कोशिश

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी और उसमें संभावित मिलावट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने अब ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन दिया है। मंत्रालय के मुताबिक सभी Oil Marketing Companies (OMCs) रेग्युलरली फ्यूल क्वॉलिटी को चेक करती हैं। 

E20 Fuel
ई20 फ्यूल
Matter Aera
केवल
2,600/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी और उसमें संभावित मिलावट को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में उठ रहे सवालों के बीच मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नैचुरल गैस ने अब ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की क्वॉलिटी पर लगातार नजर रखी जा रही है और पूरी सप्लाई चेन में कई लेवल पर जांच की जाती है। मंत्रालय के मुताबिक सभी Oil Marketing Companies (OMCs) रेग्युलरली फ्यूल क्वॉलिटी को चेक करती हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की मिलावट या कंटैमिनेशन को रोकने के लिए अलग से भी जांच शुरू की गई है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
पात्रता जांचें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,800/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,100/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,700/ माह
पात्रता जांचें

87 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर लगातार जांच

मंत्रालय के अनुसार देशभर के 87 हजार से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर दिन में 8 से 12 बार वॉटर इनग्रेस टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा 2 हजार से ज्यादा फ्यूल सैंपल्स में क्लोराइड और सल्फाइड कंटैमिनेशन की जांच की जा चुकी है। सरकार ने बताया कि अभी तक पूरे देश में क्लोराइड कंटैमिनेशन के सिर्फ दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। इन दोनों मामलों में संबंधित पेट्रोल पंपों से फ्यूल की बिक्री को तुरंत रोक दिया गया। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर किसी रिटेल आउटलेट पर फ्यूल में कंटैमिनेशन या मिलावट पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

EMI केवल2,400/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.87 - 2.24 लाख

EMI केवल2,500/ माह
पात्रता जांचें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 89,748 - 97,335

EMI केवल1,200/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:किआ की नई SUV बढ़ाने वाली है फॉर्च्यूनर की टेंशन, 4 सितंबर को धमाकेदार एंट्री

डिस्टिलरी से ही शुरू होती है E20 की जांच

मंत्रालय ने E20 पेट्रोल की पूरी सप्लाई चेन को समझाने के लिए एक मल्टी-लेयर्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की जानकारी भी दी है। इसके तहत जांच पेट्रोल पंप तक पहुंचने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले एथेनॉल की खरीद के समय उसकी क्वॉलिटी सुनिश्चित की जाती है। हर बैच को BIS के IS 15464 स्टैंडर्ड के अनुसार होना जरूरी है और इसमें कम से कम 99.6 प्रतिशत प्योरिटी होनी चाहिए। डिस्टिलरी से OMC डिपो तक भेजे जाने वाले हर एथेनॉल कंसाइनमेंट के साथ एक सर्टिफाइड क्वॉलिटी रिपोर्ट भी दी जाती है।

ये भी पढ़ें:रेनो ने कराई मौज, इन तीन कारों पर 68 हजार रुपये तक का फायदा, लिस्ट में क्विड भी

क्वॉलिटी में कमी मिली तो टैंकर वापस

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच करीब 10,500 किलोलीटर एथेनॉल लेकर जाने वाले 302 टैंकर ट्रकों को क्वॉलिटी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरने के कारण रिजेक्ट किया गया। इन टैंकरों में एथेनॉल की शुद्धता, पानी की मात्रा और डेंसिटी जैसी चीजों में कमी पाई गई थी। इसका मतलब है कि खराब गुणवत्ता वाला एथेनॉल सप्लाई चेन में आगे बढ़ने से पहले ही रोकने की व्यवस्था है। मंत्रालय के मुताबिक यह प्रक्रिया E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी को बनाए रखने के लिए लगातार लागू है।

ये भी पढ़ें:E20 की क्वॉलिटी पर SIAM का बड़ा दावा, खराब हो रही गाड़ियां, ऐक्शन में सरकार

स्टोरेज और ब्लेंडिंग के दौरान भी निगरानी

क्वॉलिटी टेस्ट में पास होने के बाद एथेनॉल को अलग स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाता है, ताकि दूसरे फ्यूल या किसी बाहरी पदार्थ के साथ क्रॉस-कंटैमिनेशन की संभावना कम हो। डिपो में टैंकर कॉन्टेंट को लेने से पहले ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों से सैंपल लिए जाते हैं। इसके बाद भी निगरानी जारी रहती है और आखिर में एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके E20 तैयार किया जाता है। मंत्रालय का कहना है कि यह मल्टी-लेवल क्वॉलिटी कंट्रोल सिस्टम E20 पेट्रोल को डिस्टिलरी से लेकर गाड़ी के फ्यूल टैंक तक सुरक्षित और सेट स्टैंडर्ड्स के अनुरूप रखने के लिए बनाया गया है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
E20 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।