मार्केट में तहलका मचाने आई ये मिनी कार, 5.9 सेकेंड में 100 की रफ्तार; हर्मन साउंड, पैनोरमिक रूफ समेत कई गजब फीचर से लैस
नई मिनी जॉन कूपर वर्क्स 1965 विक्टरी एडिशन (Mini John Cooper Works 1965 Victory Edition) मार्केट में धमाल मचाने आ गई है। यह स्पेशल एडिशन न सिर्फ 1965 की मशहूर रैली जीत को याद करता है, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस का भी बेहतरीन मेल है।
ब्रिटिश कार निर्माता मिनी (Mini) ने अपनी शानदार मोटरस्पोर्ट विरासत को सलाम करते हुए नई मिनी जॉन कूपर वर्क्स 1965 विक्टरी एडिशन (Mini John Cooper Works 1965 Victory Edition) पेश की है। यह स्पेशल एडिशन न सिर्फ 1965 की मशहूर रैली जीत को याद करता है, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस का भी बेहतरीन मेल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
1965 की ऐतिहासिक जीत से जुड़ी कहानी
इस एडिशन की प्रेरणा 1965 की मोंटी कार्लो रैली (Monte Carlo Rally) से ली गई है। उस रेस में ड्राइवर टिमो मैकिनेन (Timo Makinen) और उनके को-ड्राइवर पॉल ईस्टर (Paul Easter) ने मिनी कूपर S (Mini Cooper S) को शानदार जीत दिलाई थी। उस रैली में कार का रेस नंबर 52 था और यही नंबर इस नए मॉडल की पहचान बन गया है।
एक्सटीरियर: क्लासिक लुक, मॉडर्न अंदाज
यह कार चिली रेड (Chili Red) कलर में पेश की गई है, जो इसे बेहद स्पोर्टी और आकर्षक बनाता है। इसमें बोनट से लेकर रूफ और रियर तक चलने वाली सफेद स्ट्राइप, दरवाजों पर बड़ा 52 ग्राफिक, C-पिलर पर छोटा 1965 बैज, एक्सक्लूसिव 18-इंच अलॉय व्हील्स और पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलता है। इसमें दरवाजा खोलते ही 1965 लिखा हुआ इल्यूमिनेटेड डोर सिल आपका स्वागत करता है, जो इस कार को खास बनाता है।
इंटीरियर: स्पोर्टी और प्रीमियम
कार में अंदर बैठते ही आपको रेसिंग का एहसास होता है। ब्लैक सीट्स, रेड स्टिचिंग के साथ सिंथेटिक लेदर और रीसायकल्ड फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके स्टीयरिंग व्हील पर “1965” मोटिफ मिलता है। इसमें पैनोरमिक रूफ और वेंटिलेटेड केबिन मिलता है। डैशबोर्ड पर गोल OLED टचस्क्रीन दी गई है, जो मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम 9 (Mini Operating System 9) पर चलती है।
इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्ट, वायरलेस चार्जिंग, हीटेड स्पोर्ट्स सीट्स, प्रीमियम हर्मन कॉर्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है। इसके ड्राइव मोड्स में गो कार्ट और ग्रीन जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं।
पावर और परफॉर्मेंस
1- कूपर S ( Cooper S -पेट्रोल )
इस खास एडिशन में 3 पावर विकल्प मिलते हैं। कूपर S (Cooper S -पेट्रोल) में 2.0-लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जो 204bhp की पावर मिलती है। इसकी 0–100 किमी./घंटा 6.6 सेकेंड
2-JCW पेट्रोल
JCW पेट्रोल इंजन 231 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये एडिशन 6.1 सेकेंड में 0–100 किमी./घंटा की स्पीड जेनरेट करने में सक्षम है।
3- फुली इलेक्ट्रिक JCW
इसमें मिलने वाला फुली इलेक्ट्रिक JCW एडिशन 258 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये एडिशन सिर्फ 5.9 सेकेंड में 0–100 किमी./घंटा की स्पीड जेनरेट करने में सक्षम है, यानी परफॉर्मेंस के मामले में इलेक्ट्रिक वर्जन सबसे तेज है। यह साफ संकेत है कि मिनी (Mini) अब परफॉर्मेंस के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी जोर दे रहा है।
कहां बनेगी और कब मिलेगी?
इस स्पेशल एडिशन का प्रोडक्शन UK के ऑक्सफोर्ड स्थित मिनी (Mini) प्लांट में होगा। डिलीवरी 2026 की दूसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है। कीमत और कुल प्रोडक्शन संख्या का अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन साफ है कि यह मॉडल लिमिटेड और खास होगा।
मिनी जॉन कूपर वर्क्स 1965 विक्टरी एडिशन (Mini John Cooper Works 1965 Victory Edition) सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य का मेल है। यह उन लोगों के लिए है, जो विरासत को महत्व देते हैं, लेकिन साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी और तेज रफ्तार भी चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
