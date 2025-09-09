mini india car price has been reduced by rs 3 lakh after gst 2-0 reforms मिनी इंडिया ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, ₹3 लाख तक कम हो गई कार की कीमत; जानिए क्या रही वजह, Auto Hindi News - Hindustan
मिनी इंडिया ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, ₹3 लाख तक कम हो गई कार की कीमत; जानिए क्या रही वजह

मिनी इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि GST-2.0 लागू होने के बाद मिनी कूपर की कीमतों में अब 3 लाख रुपये तक की कमी की गई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:16 PM
मिनी इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने ऐलान किया है कि GST-2.0 लागू होने के बाद मिनी कूपर की कीमतों में अब 3 लाख रुपये तक की कमी की गई है। यह बदलाव सरकार की ओर से लिए गए हालिया फैसले का नतीजा है जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स पर टैक्स स्ट्रक्चर को आसान और किफायती बनाया गया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी जो इस लग्जरी हैचबैक को खरीदने की सोच रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

जानिए वैरिएंट्स वाइज कीमत

अगर वैरिएंट्स की बात करें तो कंपनी ने मिनी कूपर के सभी पैक्स पर कीमतें घटाई हैं। अब Essential Pack 43.70 लाख रुपये में मिलेगा जिसकी पुरानी कीमत 46.20 लाख रुपये थी। यानी ग्राहकों को करीब 2.5 लाख रुपये की बचत होगी। वहीं, Classic Pack अब 49.20 लाख रुपये में मिलेगा जिस पर 2.75 लाख रुपये तक की कटौती की गई है। इसके अलावा, Favoured और JCW Pack वैरिएंट्स पर पूरी 3 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है।

लग्जरी कारें हो गई सस्ती

बता दें कि GST-2.0 के तहत सरकार ने पैसेंजर व्हीकल्स पर लगने वाले टैक्स को सरल बनाते हुए इसे फ्लैट 40 पर्सेंट पर ला दिया है। पहले इस कैटेगरी में अलग-अलग तरह के टैक्स और सेस लगते थे जिससे गाड़ियों की कीमतें ज्यादा बढ़ जाती थीं। लेकिन अब नए स्ट्रक्चर के चलते लग्जरी और बड़े इंजन वाली गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं। मिनी इंडिया का कहना है कि इस बदलाव से ग्राहकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और लग्जरी कार खरीदना अब और आसान होगा।

(फोटो क्रेडिट-google gemini)

Auto News Hindi

