मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन भारत में लॉन्च, 7 सेकेंड से कम में 100 kmph की स्पीड
मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन की भारत में एंट्री हो गई है। कार में 2.0 लीटर का पावरफुल इंजन दिया गया है। यह 7 सेकेंड से कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है।
लग्जरी कार मेकर मिनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई Mini Cooper Convertible Stardust Edition लॉन्च कर दी है। इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत Rs 62.90 लाख रखी गई है। यह मॉडल पूरी तरह से इंपोर्टेड (CBU) यूनिट के तौर पर भारत लाया गया है। इसकी बुकिंग केवल Mini India की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए की जा सकती है। इसकी डिलीवरी आज से ही शुरू कर दी गई है। कार में 2.0 लीटर का पावरफुल इंजन दिया गया है। यह 7 सेकेंड से कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस कार के बारे में।
स्पेशल डिजाइन बना रहा है अलग पहचान
मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन को खास Sparkling Copper Grey Metallic पेंट स्कीम में लॉन्च किया गया है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग लुक देता है। इसके साथ Vibrant Silver फिनिश वाले ORVMs और 18-इंच JCW Rallye Spoke अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कार में ब्लैक कलर की MINI Yours इलेक्ट्रिक फोल्डिंग सॉफ्ट-टॉप रूफ मिलती है, जिस पर Union Jack पैटर्न बुना गया है। यह रूफ सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि बेहद प्रैक्टिकल भी है। इसे 18 सेकेंड में पूरी तरह खोला जा सकता है और 15 सेकेंड में बंद किया जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MINI Cooper S Convertible
₹ 58.5 - 61.5 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
खास बात यह है कि यह प्रॉसेस 30 kmph तक की रफ्तार पर भी किया जा सकती है। इसके अलावा इसमें 40 सेंटीमीटर सनरूफ मोड भी दिया गया है, जिससे बिना पूरी रूफ खोले भी ओपन-एयर ड्राइविंग का मजा लिया जा सकता है। रूफ खुली होने पर बूट स्पेस 160 लीटर और बंद होने पर 215 लीटर हो जाता है।
केबिन में मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स
कार के इंटीरियर में सर्कुलर हाई-रेजोल्यूशन OLED डिस्प्ले दी गई है, जो MINI Operating System 9 पर काम करती है। इसके अलावा इसमें Vescin नामक रिसाइकल्ड सिंथेटिक लेदर से बनी स्पोर्ट्स सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और Harman Kardon Surround Sound System जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं।
204 hp इंजन और दमदार परफॉर्मेंस
मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन में 2.0-लीटर TwinPower Turbo पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204 hp की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 7-स्पीड Steptronic Sport ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी के मुताबिक यह लग्जरी कन्वर्टिबल 0 से 100 kmph की रफ्तार केवल 6.9 सेकेंड में पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 240 kmph है। शानदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और यूनिक ओपन-टॉप डिजाइन के साथ मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी, जो लग्जरी के साथ अलग पहचान और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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