मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन भारत में लॉन्च, 7 सेकेंड से कम में 100 kmph की स्पीड

मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन की भारत में एंट्री हो गई है। कार में 2.0 लीटर का पावरफुल इंजन दिया गया है। यह 7 सेकेंड से कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 76,490 /माह से शुरू

MINI Cooper S Convertible

लग्जरी कार मेकर मिनी ने भारतीय बाजार में अपनी नई Mini Cooper Convertible Stardust Edition लॉन्च कर दी है। इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत Rs 62.90 लाख रखी गई है। यह मॉडल पूरी तरह से इंपोर्टेड (CBU) यूनिट के तौर पर भारत लाया गया है। इसकी बुकिंग केवल Mini India की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए की जा सकती है। इसकी डिलीवरी आज से ही शुरू कर दी गई है। कार में 2.0 लीटर का पावरफुल इंजन दिया गया है। यह 7 सेकेंड से कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस कार के बारे में।

स्पेशल डिजाइन बना रहा है अलग पहचान मिनी कूपर कन्वर्टिबल स्टारडस्ट एडिशन को खास Sparkling Copper Grey Metallic पेंट स्कीम में लॉन्च किया गया है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग लुक देता है। इसके साथ Vibrant Silver फिनिश वाले ORVMs और 18-इंच JCW Rallye Spoke अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। कार में ब्लैक कलर की MINI Yours इलेक्ट्रिक फोल्डिंग सॉफ्ट-टॉप रूफ मिलती है, जिस पर Union Jack पैटर्न बुना गया है। यह रूफ सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि बेहद प्रैक्टिकल भी है। इसे 18 सेकेंड में पूरी तरह खोला जा सकता है और 15 सेकेंड में बंद किया जा सकता है।

खास बात यह है कि यह प्रॉसेस 30 kmph तक की रफ्तार पर भी किया जा सकती है। इसके अलावा इसमें 40 सेंटीमीटर सनरूफ मोड भी दिया गया है, जिससे बिना पूरी रूफ खोले भी ओपन-एयर ड्राइविंग का मजा लिया जा सकता है। रूफ खुली होने पर बूट स्पेस 160 लीटर और बंद होने पर 215 लीटर हो जाता है।

केबिन में मिलते हैं प्रीमियम फीचर्स कार के इंटीरियर में सर्कुलर हाई-रेजोल्यूशन OLED डिस्प्ले दी गई है, जो MINI Operating System 9 पर काम करती है। इसके अलावा इसमें Vescin नामक रिसाइकल्ड सिंथेटिक लेदर से बनी स्पोर्ट्स सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और Harman Kardon Surround Sound System जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं।