बैंक से निकाल लो कैश या चेक कर लो तैयार, 14 अक्टूबर को लॉन्च होगी ये धांसू कार; 2 दिन बुकिंग शुरू

मिनी इंडिया अपनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (JCW) को लॉन्च की पूरी तैयारी कर चुकी है। कंपनी ये कार 14 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च करेगी। उसने एलान किया है कि वह 22 सितंबर से इस लग्जरी SUV के लिए प्री-बुकिंग लेना शुरू कर देगी। नई मिनी कंट्रीमैन All4 JCW, पिछले साल लॉन्च किए गए कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक JCW पैक में शामिल होगी। इसके टच पॉइंट्स की बात करें तो मिनी के डीलर नेटवर्क में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और कोलकाता जैसे शहरों में आउटलेट शामिल हैं।

मिनी कंट्रीमैन JCW में 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 296 bhp का पावर और 400 bhp का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से लैस होगा। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा। कार मैन्युफैक्चर का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ़्तार 5.4 सेकंड में पकड़ लेगी। यह देश में बिकने वाला कंट्रीमैन का एकमात्र पेट्रोल-ऑपरेटेड वर्जन होगा।

कंट्रीमैन JCW में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले स्पोर्टी डिजाइन भी दिया जाएगा। इसमें ग्रिल पर ब्लैक-आउट फिनिश और सिग्नेचर चेकर्ड-फ्लैग पैटर्न शामिल है। इस SUV में बंपर पर रेड कलर के एक्सेंट के साथ बड़े एयर इनटेक, स्पोर्टी एलॉय व्हील, लाल ब्रेक कैलिपर्स और सी-पिलर पर जॉन कूपर वर्क्स का लोगो भी होगा। रियर बंपर में रेड कलर्स के एक्सेंट के साथ डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स इसके स्पोर्टी लुक को और भी बेहतर बनाते हैं।