5.4 सेकेंड में 100kmph की रफ्तार, लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स; मार्केट में गर्दा उड़ाने आई ये नई मिनी SUV

मिनी कंट्रीमैन JCW (Mini Countryman JCW) लॉन्च हो गई है। ये कार 5.4 सेकंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी कीमत 64.9 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

मिनी ने भारत में फिर दिखाया है कि ‘छोटा पैकेज, बड़ा धमाका’ किसे कहते हैं। जी हां, क्योंकि कंपनी ने अपने पॉपुलर SUV मिनी कंट्रीमैन JCW (Mini Countryman -John Cooper Works) को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 64.9 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। ये कार कई गजब फीचर्स से लैस है। इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू है और डिलीवरी जल्द शुरू होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मिनी कंट्रीमैन JCW में क्या खास?

मिनी कंट्रीमैन JCW (Mini Countryman JCW) मिनी की हाई-परफॉर्मेंस डिविजन John Cooper Works (JCW) की खास पेशकश है, जो कंपनी के क्लासिक डिजाइन के साथ जबरदस्त पावर और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का कॉम्बो देती है।

इस कार में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 300 bhp की पावर और 400 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स और ALL4 ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है।

कितनी है स्पीड?

मिनी कंट्रीमैन JCW (Countryman JCW) सिर्फ 5.4 सेकेंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है।

हाई-टेक फीचर्स और स्पोर्टी टच

इस SUV में लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग और भी आसान और सुरक्षित बन जाती है। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक थीम के साथ रेड एक्सेंट्स, JCW-स्पोर्ट सीट्स, गोल सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन, प्रीमियम क्वॉलिटी मटेरियल्स मिलते हैं।

इसके एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक्ड-आउट ग्रिल और चेकर्ड-फ्लैग मोटिफ, 19-इंच JCW अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलीपर्स, यूनियन जैक टेललैंप डिजाइन, क्वॉड-टिप एग्जॉस्ट और रियर स्पॉइलर दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

मिनी कंट्रीमैन JCW (Mini Countryman JCW) तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें लेजेंड ग्रे (Legend Grey), ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन (British Racing Green) और मिडनाइट ब्लैक (Midnight Black) जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।

परफॉर्मेंस + लक्जरी = Countryman JCW

मिनी कंट्रीमैन JCW (Mini Countryman JCW) उन ड्राइविंग लवर्स के लिए है, जो स्पोर्ट्स कार की स्पीड और SUV की कम्फर्ट दोनों चाहते हैं। यह कार मर्सिडीज-AMG GLA 35 और BMW X1 M35i जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है।

खासियत और कीमत