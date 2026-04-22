Mini Countryman C का इंतजार कर रहे बायर्स के लिए खुशखबरी, कंपनी ने शुरू की प्री-बुकिंग

Apr 22, 2026 07:09 pm IST

Mini Countryman C की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। कंट्रीमैन C एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश एसयूवी है, जो मिनी के सिग्नेचर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और डेली यूज का शानदार पैकेज ऑफर करेगी।

Mini Countryman C की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। खास बात है कि यह एसयूवी लोकली मैन्युफैक्चर होगी, जिससे इसकी कीमत को कम रखा जा सकेगा। कंट्रीमैन C एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश एसयूवी है, जो मिनी के सिग्नेचर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और डेली यूज का शानदार पैकेज ऑफर करेगी। यह एसयूवी उसी FWD प्लैटफॉर्म पर बनी है, जिस पर BMW X1 बेस्ड है। आइए जानते हैं डीटेल।

ऑथराइज्ड डीलरशिप्स से करा सकते हैं नई कंट्रीमैन C की प्री-बुकिंग मिनी इंडिया ने देशभर में अपने ऑथराइज्ड डीलरशिप्स से नई कंट्रीमैन C की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इसे खरीदने की चाहत रखने वाले बायर्स इसे बुक करने के लिए अपने नजदीकी शोरूम पर जा सकते हैं या उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस मॉडल को बीएमडब्ल्यू ग्रुप के चेन्नई वाले प्लांट में असेंबल किया जाएगा, जिससे फुली इंपोर्टेड मॉडल्स के मुकाबले इसकी कीमत काफी एक्साइटिंग रहने की उम्मीद है।

JCW Countryman All4 से नीचे की कैटिगरी में आएगी नई कंट्रीमैन C कंट्रीमैन C ब्रैंड की इंडियन लाइनअप में पेट्रोल से चलने वाले वीइकल्स में एक अधिक ऐक्सेसिबल ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगी। इसे परफॉर्मेंस-फोकस्ड मिनी JCW Countryman All4 से नीचे की कैटिगरी रखा जाएगा, जबकि यह कंट्रीमैन E और SE All4 के साथ इलेक्ट्रिक रेंज को सपोर्ट करेगी। कंपनी के इस कदम से यह सुनिश्चित होता है कि मिनी अब भारतीय खरीददारों के लिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक ऑप्शन्स का एक बड़ा मिक्स ऑफर करेगी।

राउंड शेप के साथ मॉडर्न लुक और रफ एंड टफ एलिमेंट्स डिजाइन की बात करें तो, नई कंट्रीमैन C में मिनी की जानी-पहचानी स्टाइलिंग बरकरार रहने की संभावना है, जिसमें राउंड शेप के साथ मॉडर्न लुक और कुछ हद तक रफ एंड टफ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। यह एसयूवी पिछले मॉडल्स के मुकाबले अधिक जगह और कंफर्ट ऑफर करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यह सिटी यूज और लंबे सफर दोनों के लिए पर्फेक्ट बन जाती है। मिनी का टारगेट अपने खास कैरेक्टर को खोए बिना प्रैक्टिकैलिटी का बेहतरीन पैकेज ऑफर करना है।

राउंडेड डिजाइन एलिमेंट्स और ड्यूल कलर थीम के साथ इसमें लगभग 9.4 इंच का राउंड OLED टचस्क्रीन, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग्स भी ऑफर किए जा सकते हैं।