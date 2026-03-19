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6.6 सेकेंड में 100 किमी. की रफ्तार, मल्टीपल एयरबैग; मार्केट में जलवा दिखाने आई ये नई मिनी कार

Mar 19, 2026 08:07 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिनी (Mini) ने भारत में अपनी खास एडिशन कार मिनी कूपर S विक्टरी एडिशन (Mini Cooper S Victory Edition) लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत ₹57.50 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, जो 1965 के ऐतिहासिक मोंटी कार्लो रैली (Monte Carlo Rally) जीत को ट्रिब्यूट देती है। 

6.6 सेकेंड में 100 किमी. की रफ्तार, मल्टीपल एयरबैग; मार्केट में जलवा दिखाने आई ये नई मिनी कार

ब्रिटिश स्टाइल और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का शानदार मेल पेश करते हुए मिनी (Mini) ने भारत में अपनी खास एडिशन कार मिनी कूपर S विक्ट्री एडिशन (Mini Cooper S Victory Edition) लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत ₹57.50 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है और यह एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, जो 1965 के ऐतिहासिक मोंटी कार्लो रैली (Monte Carlo Rally) जीत को ट्रिब्यूट देता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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18-इंच का JCW अलॉय व्हील्स

डिजाइन की बात करें तो यह कार पहली नजर में ही दिल जीत लेती है। इसका चिली रेड (Chilli Red) कलर, सफेद स्ट्राइप्स और ‘52’ रेसिंग नंबर इसे एकदम रेसिंग कार जैसा लुक देते हैं। साथ ही ‘1965’ बैज और 18-इंच JCW अलॉय व्हील्स इसकी स्पोर्टी पहचान को और मजबूत बनाते हैं। इसका पैनोरमिक ब्लैक रूफ इसे और प्रीमियम टच देता है।

रेट्रो और मॉडर्न का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

इंटीरियर में भी कंपनी ने रेट्रो और मॉडर्न का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया है। इसमें JCW स्पोर्ट सीट्स, 1965 बैजिंग और बड़ा 240mm का गोल OLED टचस्क्रीन मिलता है, जो नए मिनी OS9 (Mini OS 9) पर चलता है। इसके अलावा हर्मन कॉर्डन (Harman Kardon) साउंड सिस्टम, हेडअप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे हाई-टेक बनाते हैं।

2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

परफॉर्मेंस के मामले में भी मिनी कूपर S विक्टरी एडिशन (Mini Cooper S Victory Edition) किसी से कम नहीं है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204 hp की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

टॉप स्पीड 242 किमी./घंटा

यह कार सिर्फ 6.6 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 242 किमी./घंटा है।

मल्टीपल एयरबैग, ABS और स्टेबिलिटी कंट्रोल

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइव को सुरक्षित और आसान बनाते हैं।

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मिनी कूपर S विक्टरी एडिशन (Mini Cooper S Victory Edition) उन लोगों के लिए एक परफेक्ट कार है, जो यूनिक डिजाइन, रिच हेरिटेज और दमदार परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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