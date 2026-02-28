इस कार की बुकिंग शुरू... इसमें 360° कैमरा, गर्म सीट, हर्मन ऑडियो सिस्टम दिया; 5.9 सेकेंड में 0-100Km/h

भारत में नए कूपर S विक्ट्री एडिशन के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। लिमिटेड-रन मॉडल के लिए रिजर्वेशन 27 फरवरी से शुरू हुए थे। यह लिमिटेड यूनिट्स तक ही उपलब्ध होगा। विक्ट्री एडिशन मिनी कूपर S JCW पैक पर आधारित है। यह 1965 की मशहूर मोंटे कार्लो रैली जीतने वाली मिनी कूपर S से इंस्पायर्ड है।

मिनी इंडिया ने भारत में नए कूपर S विक्ट्री एडिशन के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। लिमिटेड-रन मॉडल के लिए रिजर्वेशन 27 फरवरी से शुरू हुए थे। यह लिमिटेड यूनिट्स तक ही उपलब्ध होगा। विक्ट्री एडिशन मिनी कूपर S JCW पैक पर आधारित है। यह 1965 की मशहूर मोंटे कार्लो रैली जीतने वाली मिनी कूपर S से इंस्पायर्ड है। यह स्पेशल एडिशन ब्रांड की मोटरस्पोर्ट विरासत का सेलिब्रेशन है। साथ ही, स्टैंडर्ड कूपर S के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कैरेक्टर को भी बनाए रखता है। कंपनी ने अभी तक कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन ग्राहक देश भर में ऑथराइज्ड मिनी डीलरशिप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं।

1965 की जीत से जुड़ी कहानी

इस एडिशन की प्रेरणा 1965 की मोंटी कार्लो रैली (Monte Carlo Rally) से ली गई है। उस रेस में ड्राइवर टिमो मैकिनेन (Timo Makinen) और उनके को-ड्राइवर पॉल ईस्टर (Paul Easter) ने मिनी कूपर S (Mini Cooper S) को शानदार जीत दिलाई थी। उस रैली में कार का रेस नंबर 52 था और यही नंबर इस नए मॉडल की पहचान बन गया है।

कार का प्रीमियम एक्सटीरियर

यह कार चिली रेड (Chili Red) कलर में पेश की गई है, जो इसे बेहद स्पोर्टी और आकर्षक बनाता है। इसमें बोनट से लेकर रूफ और रियर तक चलने वाली सफेद स्ट्राइप, दरवाजों पर बड़ा 52 ग्राफिक, C-पिलर पर छोटा 1965 बैज, एक्सक्लूसिव 18-इंच अलॉय व्हील्स और पैनोरमिक ग्लास रूफ मिलता है। इसमें दरवाजा खोलते ही 1965 लिखा हुआ इल्यूमिनेटेड डोर सिल आपका स्वागत करता है, जो इस कार को खास बनाता है।

कार का लग्जरी इंटीरियर

कार में अंदर बैठते ही आपको रेसिंग का एहसास होता है। ब्लैक सीट्स, रेड स्टिचिंग के साथ सिंथेटिक लेदर और रीसायकल्ड फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके स्टीयरिंग व्हील पर “1965” मोटिफ मिलता है। इसमें पैनोरमिक रूफ और वेंटिलेटेड केबिन मिलता है। डैशबोर्ड पर गोल OLED टचस्क्रीन दी गई है, जो मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलती है। इसके अलावा हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग असिस्ट, वायरलेस चार्जिंग, हीटेड स्पोर्ट्स सीट्स, प्रीमियम हर्मन कॉर्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है। इसके ड्राइव मोड्स में गो कार्ट और ग्रीन जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं।

पावर और परफॉर्मेंस से जुड़ी खास बातें 1. कूपर S

इस खास एडिशन में 3 पावर विकल्प मिलते हैं। कूपर S (Cooper S -पेट्रोल) में 2.0-लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जो 204bhp की पावर मिलती है। इसकी 0–100 किमी./घंटा 6.6 सेकेंड

2. JCW पेट्रोल

JCW पेट्रोल इंजन 231 bhp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये एडिशन 6.1 सेकेंड में 0–100 किमी./घंटा की स्पीड जेनरेट करने में सक्षम है।