MINI की न्यू कन्वर्टिबल पॉल स्मिथ एडिशन लॉन्च, 18 सेकंड में खुल या बंद हो जाएगी कार; जानिए फीचर्स, कीमत
इन दोनों मॉडलों में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर भेजता है।
मिनी इंडिया ने भारतीय बाजार में कूपर S और कूपर कन्वर्टिबल के पॉल स्मिथ एडिशन लॉन्च किए हैं। कूपर S की एक्स-शोरूम कीमत 55.75 लाख रुपए और कूपर कन्वर्टिबल पॉल स्मिथ एडिशन की कीमत 61.50 लाख रुपए है। ब्रिटिश फैशन डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर तैयार किए गए इन स्पेशल एडिशन में खास एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि, इनका पावरट्रेन इनके स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है।
दोनों में एक जैसा इंजन, लेकिन हाई स्पीड पकड़ने में अंतर
इन दोनों मॉडलों में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर भेजता है। कंपनी के दावे के अनुसार, कूपर S महज 6.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि कन्वर्टिबल मॉडल को ऐसा करने में 6.9 सेकंड लगते हैं। मैकेनिकल तौर पर ये स्पेशल एडिशन अपने स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MINI Cooper S Convertible
₹ 59 - 62.9 लाख
MINI Cooper S
₹ 44.45 - 58.9 लाख
MINI Cooper
₹ 38 - 58.9 लाख
MINI Countryman
₹ 66.15 लाख
MINI Countryman C
₹ 47.5 लाख
Maruti Suzuki S-Presso
₹ 3.5 - 5.32 लाख
30 kmph की रफ्तार पर 18 सेकंड में खुल या बंद हो जाएगी
ये स्पेशल एडिशन तीन एक्सटीरियर कलर्स में मिलेगी, जिसमें इंस्पायर्ड व्हाइट, स्टेटमेंट ग्रे और मिडनाइट ब्लैक शामिल हैं। कूपर S में नॉटिंघम ग्रीन रूफ मिलती है, जबकि कन्वर्टिबल मॉडल में ब्लैक फैब्रिक रूफ मिलती है। दोनों मॉडलों में 18-इंच के नाइट फ्लैश स्पोक ब्लैक एलॉय व्हील्स और पॉल स्मिथ की सिग्नेचर डिटेलिंग दी गई है। कन्वर्टिबल की फैब्रिक रूफ वन-टच ऑपरेशन के साथ आती है। ये 30 kmph तक की रफ्तार पर 18 सेकंड में खुल या बंद हो सकती है।
गोल OLED स्क्रीन पर पॉल स्मिथ थीम वाला डिस्प्ले
इनके केबिन में पॉल स्मिथ ब्लैक और ग्रे फिनिश वाला निटेड डैशबोर्ड दिया गया है। साथ ही, इनमें नाइटशेड ब्लू सीटें हैं, जिन पर ब्लू कलर की कंट्रास्ट स्टिचिंग की गई है। अन्य खासियतों में गोल OLED स्क्रीन पर पॉल स्मिथ थीम वाला डिस्प्ले, पॉल स्मिथ डिटेलिंग वाला स्टीयरिंग व्हील और इंटीरियर ट्रिम पर डार्क-फिनिश वाले एलिमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा, इन स्पेशल एडिशन में हेलो (Hello) लिखा हुआ LED फ्लोर प्रोजेक्शन, पॉल स्मिथ ब्रांडिंग वाली डोर एंट्री सिल्स और डिजाइनर के लोगो वाले फ्लोर मैट भी दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें