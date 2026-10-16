Mini Cooper Oxford Edition भारत में लॉन्च, 7 सेकेंड से भी कम में 100 kmph की स्पीड, कीमत ₹55.5 लाख
मिनी इंडिया ने इंडियन मार्केट में कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन को लॉन्च कर दिया है। इस हैचबैक में 2.0 लीटर का दमदार इंजन लगा है। यह 7 सेकेंड से भी कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है।
मिनी इंडिया ने इंडियन मार्केट में अपनी नई - Cooper Oxford Edition को लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन 3-डोर हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमत 55.5 लाख रुपये है। यह मॉडल BMW ग्रुप के ऑक्सफोर्ड प्लांट में मॉडर्न मिनी कारों के प्रोडक्शन के 25 साल पूरे होने के खास मौके को सेलीब्रेट करने के लिए लाया गया है। इसमें ब्रिटेन के झंडे Union Jack से इंस्पायर्ड कई खास डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसकी प्री-बुकिंग 8 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। यह लिमिटेड स्टॉक में उपलब्ध होगी। खास बात है कि कंपनी ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इस हैचबैक में 2.0 लीटर का दमदार इंजन लगा है। यह 7 सेकेंड से भी कम में 0 से 100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है। आइए डीटेल में जानते हैं इस कार के बारे में।
यूनियन जैक थीम वाला खास डिजाइन
मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन को दो एक्सटीरियर कलर ऑप्शन - Indigo Sunset Blue और Chilli Red में खरीदा जा सकता है। दोनों में रूफ पर फुल-साइज यूनियन जैक डेकल स्टैंडर्ड दिया गया है। इसके अलावा ग्रिल से लेकर बूटलिड तक रेड और वाइट स्ट्राइप मिलती है। ORVMs को सफेद कलर में फिनिश किया गया है। इसमें खास 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनके सेंटर कैप पर ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। पीछे की तरफ बूटलिड पर क्रॉस्ड-फ्लैग डिजाइन वाला खास स्टिकर भी दिया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MINI Cooper S
₹ 44.45 - 58.9 लाख
Volkswagen Golf GTI
₹ 53 लाख
MINI Countryman E
₹ 54.9 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
Mahindra BE 6 SPORTEQ
₹ 19.45 - 27.7 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.71 लाख
केबिन में भी मिलेंगे खास बदलाव
कार के डैशबोर्ड का लेआउट स्टैंडर्ड मिनी कूपर जैसा ही है। इसमें ग्रे और बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। हालांकि, इसे अलग पहचान देने के लिए ब्लैक JCW-स्पेक सीट्स दी गई हैं। स्टीयरिंग व्हील के निचले हिस्से पर टेक्सचर्ड फ्लैग प्रिंट, फ्लोर मैट और स्टीयरिंग पर यूनियन लोगो और नीले-लाल रंग की 'Oxford' डोर सिल्स मिलती हैं। इसमें 9.4-इंच की गोल टचस्क्रीन दी गई है, जिसे यूनियन जैक थीम के साथ लाया गया है। कार की चाबी के डिजाइन में भी ब्रिटिश झंडे की झलक देखने को मिलती है।
204hp का टर्बो-पेट्रोल इंजन
मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन में स्टैंडर्ड मॉडल वाला 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है, जो आगे के व्हील्स को पावर देता है। कंपनी के मुताबिक यह कार 0 से 100kmph की रफ्तार 6.6 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी 16.82kmpl है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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