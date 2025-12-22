क्या डिमांड है! लॉन्च होने के 24 घंटे के भीतर ही पूरी बिक गई ये कार; 5 पॉइंट्स में जानिए खासियत

संक्षेप: भारत में लॉन्च होते ही मिनी कूपर कन्वर्टिबल (Mini Cooper Convertible) ने जबरदस्त रिस्पॉन्स हासिल किया है। इस नई ड्रॉप-टॉप कार की पहली खेप लॉन्च के महज 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरह बिक गई।

भारत में लॉन्च होते ही मिनी कूपर कन्वर्टिबल (Mini Cooper Convertible) ने जबरदस्त रिस्पॉन्स हासिल किया है। बता दें कि Mini की इस नई ड्रॉप-टॉप कार की पहली खेप लॉन्च के महज 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरह बिक गई। कंपनी ने इसे 12 दिसंबर के 58.50 लाख रुपये में लॉन्च किया गया था। यह कार CBU यानी पूरी तरह इंपोर्टेड यूनिट के तौर पर पेश हुई है। पहली बैच के इतनी तेजी से सोल्ड आउट होने के बाद Mini इंडिया ने अब अगले बैच के लिए बुकिंग खोल दी है। आइए जानते हैं पांच प्वांट्स में इसकी खासियत के बारे में।

कीमत और सेगमेंट पोजिशनिंग मिनी कूपर कन्वर्टिबल की इतनी ज्यादा डिमांड के पीछे इसकी कीमत और सेगमेंट पोजिशनिंग बड़ी वजह मानी जा रही है। बता दें कि 58.50 लाख की कीमत के साथ यह इस समय भारत की सबसे किफायती कन्वर्टिबल कार बन गई है। इसके मुकाबले में आने वाली MG Cyberster इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 75 लाख रुयपे है जो Mini से काफी महंगी है।

दो साल की अनलिमिटेड वारंटी दूसरी ओर Mini इस कार के साथ दो साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी और 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस भी दे रही है। यह प्रीमियम कार खरीदने वालों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है।

अट्रैक्टिव एक्सटीरियर कलर्स डिजाइन और कलर ऑप्शंस की बात करें तो मिनी कूपर कन्वर्टिबल को चार अट्रैक्टिव एक्सटीरियर कलर्स में पेश किया गया है। इनमें ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, चिली रेड, सनी साइड येलो और ओशन वेव ग्रीन शामिल हैं। इसके साथ ब्लैक या व्हाइट मिरर कैप्स का ऑप्शन भी मिलता है।

इसका इलेक्ट्रिक फैब्रिक रूफ कार की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक फैब्रिक रूफ है जिसे सिर्फ 18 सेकंड में खोला और 15 सेकंड में बंद किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह फीचर 30 किमी/घंटा की रफ्तार तक काम करता है। रूफ को आंशिक रूप से खोलकर सनरूफ की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रूफ बंद होने पर बूट स्पेस 215 लीटर और रूफ खुली होने पर 160 लीटर रह जाता है।