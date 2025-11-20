18 सेकंड में इस कार की छत हो जाएगी 'गायब', खुली कार में हो जाएगी कन्वर्ट; देखें लुक और फीचर्स

संक्षेप: मिनी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कूपर कन्वर्टिबल के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। बुकिंग ब्रांड की वेबसाइट या डीलरशिप के जरिए की जा सकती है।

मिनी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी कूपर कन्वर्टिबल के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। बुकिंग ब्रांड की वेबसाइट या डीलरशिप के जरिए की जा सकती है। अपनी हैचबैक जैसी कूपर S पर आधारित, कूपर कन्वर्टिबल में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रूफ मिलती है, जो 30kph तक की स्पीड पर खुल या बंद हो सकती है। सामने की तरफ गोल LED हेडलैंप हैं जिनके साथ गोल डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) और एक ऑक्टागोनल ग्रिल है जिसमें ब्लैंक्ड-ऑफ सेंटर ट्रिम है। ग्रिल के ऊपरी हिस्से में ब्लैक-आउट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, 'S' बैजिंग और नीचे की तरफ चौड़े एयर डैम हैं।

मिनी कूपर कन्वर्टिबल का ओवरऑल साइज अपने हार्डटॉप सिबलिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रूफ मिलती है, जो 18 सेकंड में 30kph तक की स्पीड पर खुल या बंद हो सकती है। साइड प्रोफाइल की खासियत 17-इंच के डुअल-टोन एलॉय व्हील और नीचे की तरफ ब्लैक क्लैडिंग है जो कार की लंबाई के साथ-साथ चलती है, जिसमें व्हील आर्च भी शामिल हैं। पीछे की तरफ, यूनियन जैक डिटेलिंग वाले LED टेल-लैंप का आकार आयताकार है, जबकि हार्डटॉप वर्जन में वे ट्राइंगुलर हैं। बंपर में डुअल-टोन फिनिश है। टेलगेट के बीच में मिनी का निशान और नीचे कूपर S की ब्रांडिंग दिखती है।

कूपर कन्वर्टिबल की गोल डिजाइन थीम इसके इंटीरियर तक फैली हुई है। डुअल-टोन, मिनिमलिस्टिक केबिन में गोली के आकार के एयर वेंट हैं। डैशबोर्ड सस्टेनेबल मटीरियल से बना है और इसे कस्टमाइज किया जा सकता है। डैशबोर्ट के बीच में एक 9.4-इंच का OLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एंड्रॉयड पर आधारित है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करता है। इसमें एक हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी है। कूपर कन्वर्टिबल में इसके हार्डटॉप वर्जन जैसे ही फीचर्स हो सकते हैं, जिसमें पावर्ड फ्रंट सीटें, हारमन कार्डन साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियरव्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग पैड, एम्बिएंट लाइटिंग और क्रूज कंट्रोल पैकेज का हिस्सा होंगे।