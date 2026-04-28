204hp और 240km की टॉप स्पीड वाली कन्वर्टिबल कार भारत में लॉन्च, कीमत 61.50 लाख रुपये

Mini Convertible JCW Pack की भारत में एंट्री हो गई है। यह 2.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस है, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इसकी टॉप स्पीड 240 किमी प्रति घंटे है।

मिनी ने भारत में अपनी नई कार को लॉन्च किया है। इसका नाम - Convertible John Cooper Works Pack (JCW Pack) है। इसकी कीमत 61.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह का एक फुली बिल्ट-अप इंपोर्ट है और देश भर में सभी मिनी इंडिया डीलरशिप पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसकी डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो देर न करें क्योंकि यह केवल लिमिटेड नंबर्स में ही उपलब्ध होगी। इसमें आपको 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क ऑफर करता है। कंपनी अपनी इस कन्वर्टिबल कार को अनलिमिटेड किलोमीटर वॉरंटी के साथ ऑफर कर रही है।

जबर्दस्त है एक्सटीरियर लुक JCW पैक कन्वर्टिबल को बिना स्टैंडर्ड कार में कोई बदलाव किए एक स्पोर्टी लुक देता है। एक्सटीरियर में JCW-स्पेसिफिक चेंज में इंप्रूव्ड फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, साइड स्कर्ट और डोर एंट्री सिल्स के साथ-साथ पियानो ब्लैक एक्सटीरियर ट्रिम और वील आर्च क्लैडिंग शामिल हैं। यह दो कलर ऑप्शन- लेजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक में आती है। कार के रियर में आपको वर्टिकली प्लेस्ड ओवल LED टेल लैंप देखने को मिलेंगे। इसके इलेक्ट्रिकली पावर्ड सॉफ्ट टॉप को 30 किमी प्रति घंटे तक की स्पीड पर 18 सेकंड में पूरी तरह से नीचे किया जा सकता है और 15 सेकंड में फिर से बंद किया जा सकता है। इसे 40 सेंटीमीटर तक थोड़ा सा खुला भी रखा जा सकता है। रूफ डाउन होने पर बूट स्पेस 160 लीटर और ओपन होने पर 215 लीटर का हो जाता है।

इंटीरियर भी बेहद प्रीमियम केबिन में जेसीडब्ल्यू स्पोर्ट्स सीट्स, हैं जो वेसिन और कॉर्ड के कॉम्बिनेशन में ट्रिम की गई हैं। साथ ही जेसीडब्ल्यू-स्पेसिफिक ब्लैक अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड ट्रिम और पैडल शिफ्टर्स के साथ स्टीयरिंग वील भी है। डैशबोर्ड का स्पेशल अट्रैक्शन एक गोल OLED डिस्प्ले है। यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट फंक्शन्स को एक ही स्क्रीन में ऑफर करता है। एक टॉगल बार आइलैंड स्टार्ट/स्टॉप, गियर सेलेक्टर, पार्किंग ब्रेक, ड्राइविंग मोड्स और वॉल्यूम कंट्रोल तक क्विक ऐक्सेस देता है। यहीं नीचे स्टोरेज एरिया में वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर है।

यह कार मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलती है, जिसका इंटरफेस स्मार्टफोन-स्टाइल ऐप लॉजिक पर बेस्ड है। इसका इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट 'Hey Mini' वेक वर्ड पर रिस्पॉन्स देता है। इसमें आपको डिजिटल की प्लस, हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन सराउंड साउंड, ऐपल कारप्ले, ऐंड्रॉयड ऑटो, रिमोट सर्विसेज और रिमोट सॉफ्टवेयर अपग्रेड शामिल हैं।