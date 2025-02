देश की 6 सबसे ज्यादा ARAI रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUVs, फुल चार्ज पर 682km तक रेंज; जानिए कीमतें

इसमें 'BE' लोगो, टैंग्युलर LED डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL), LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, LED कनेक्टेड टेललाइट्स, एक स्टीपली-राक्ड रूफलाइन इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, एक फ्लोटिंग फ्रंट स्पॉइलर, एक हाई बेल्टलाइन, पियानो ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग और एयरो इंसर्ट्स के साथ 20-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं। BE 6 में डुअल एंटीग्रेटेड स्क्रीन, एक डुअल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बड़ा ग्लास रूफ शामिल है। इसमें वायरलेस चार्जिंग और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसी फीचर्स मिलते हैं। कम्फर्ट और फीचर्स बढ़ाने के लिए BE 6 में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ऑटो पार्किंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 16-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, वाहन-से-लोड (V2L) टेक, कई ड्राइव शामिल हैं।