हैरियर, सफारी, हेक्टर जैसे मॉडल का इस SUV के सामने सरेंडर! XUV700 भी हुई फेल; फिर बनी No-1
भारतीय बाजार के मिड साइड SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। 4.4 मीटर से 4.7 मीटर वाले SUV सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई नहीं है। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में स्कॉर्पियो ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल, इस SUV की 17,880 यूनिट बिकीं और उसे 14.05% की शानदार सालाना ग्रोथ मिली। इस सेगमेंट के टॉप मॉडल की लिस्ट में महिंद्रा XUV700, टाटा हैरियर, महिंद्रा XEV 9e, टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार, एमजी हेक्टर, जीप कंपास जैसे मॉडल ने भी अपनी जगह बनाई। चलिए एक बार आपको सेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं।
|मिड साइज (4.4m-4.7m) SUVs सेल्स अक्टूबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|17,880
|15,677
|2,203
|14.05
|45.34
|2
|महिंद्रा XUV700
|10,139
|10,435
|-296
|-2.84
|25.71
|3
|टाटा हैरियर
|4,483
|1,947
|2,536
|130.25
|11.37
|4
|महिंद्रा XEV 9e
|2,708
|0
|2,708
|-
|6.87
|5
|टाटा सफारी
|2,510
|2,086
|424
|20.33
|6.36
|6
|हुंडई अल्काजार
|1,259
|2,204
|-945
|-42.88
|3.19
|7
|MG हेक्टर
|225
|1,224
|-999
|-81.62
|0.57
|8
|जीप कंपास
|170
|236
|-66
|-27.97
|0.43
|9
|वोक्सवैगन टिगुआन
|33
|79
|-46
|-58.23
|0.08
|10
|हुंडई टक्सन
|26
|141
|-115
|-81.56
|0.07
|11
|सिट्रोन C5 एयरक्रॉस
|2
|4
|-2
|-50
|0.01
|टोटल
|39,435
|34,033
|5,402
|15.87
|100
इस सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो क्रेटा की अक्टूबर 2025 में 18,381 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,497 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 884 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.05% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2025 में 17,880 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 15,677 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,203 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.05% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV700 की अक्टूबर 2025 में 10,139 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 10,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 296 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.84% की डिग्रोथ मिली।
टाटा हैरियर की अक्टूबर 2025 में 4,483 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,536 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 130.25% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की अक्टूबर 2025 में 2,708 यूनिट बिकीं। टाटा सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 424 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.33% की ग्रोथ मिली। हुंडई अल्काजार की अक्टूबर 2025 में 1,259 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,204 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 945 यूनिट कम बिकीं और इसे 42.88% की डिग्रोथ मिली।
MG हेक्टर की अक्टूबर 2025 में 225 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 999 यूनिट कम बिकीं और इसे 81.62% की डिग्रोथ मिली। जीप कंपास की अक्टूबर 2025 में 170 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 236 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.97% की डिग्रोथ मिली। वोक्सवैगन टिगुआन की अक्टूबर 2025 में 33 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 79 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 46 यूनिट कम बिकीं और इसे 58.23% की डिग्रोथ मिली।
हुंडई टक्सन की अक्टूबर 2025 में 26 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 141 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 115 यूनिट कम बिकीं और इसे 81.56% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की अक्टूबर 2025 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 50% की डिग्रोथ मिली।
