हैरियर, सफारी, हेक्टर जैसे मॉडल का इस SUV के सामने सरेंडर! XUV700 भी हुई फेल; फिर बनी No-1

हैरियर, सफारी, हेक्टर जैसे मॉडल का इस SUV के सामने सरेंडर! XUV700 भी हुई फेल; फिर बनी No-1

संक्षेप:

भारतीय बाजार के मिड साइड SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। 4.4 मीटर से 4.7 मीटर वाले SUV सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई नहीं है। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में स्कॉर्पियो ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Thu, 20 Nov 2025 08:11 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार के मिड साइड SUV सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। 4.4 मीटर से 4.7 मीटर वाले SUV सेगमेंट में इसके आसपास भी कोई नहीं है। पिछले महीने यानी अक्टूबर की सेल्स रिपोर्ट में स्कॉर्पियो ने अपनी ही सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल, इस SUV की 17,880 यूनिट बिकीं और उसे 14.05% की शानदार सालाना ग्रोथ मिली। इस सेगमेंट के टॉप मॉडल की लिस्ट में महिंद्रा XUV700, टाटा हैरियर, महिंद्रा XEV 9e, टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार, एमजी हेक्टर, जीप कंपास जैसे मॉडल ने भी अपनी जगह बनाई। चलिए एक बार आपको सेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं।

मिड साइज (4.4m-4.7m) SUVs सेल्स अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1महिंद्रा स्कॉर्पियो17,88015,6772,20314.0545.34
2महिंद्रा XUV70010,13910,435-296-2.8425.71
3टाटा हैरियर4,4831,9472,536130.2511.37
4महिंद्रा XEV 9e2,70802,708-6.87
5टाटा सफारी2,5102,08642420.336.36
6हुंडई अल्काजार1,2592,204-945-42.883.19
7MG हेक्टर2251,224-999-81.620.57
8जीप कंपास170236-66-27.970.43
9वोक्सवैगन टिगुआन3379-46-58.230.08
10हुंडई टक्सन26141-115-81.560.07
11सिट्रोन C5 एयरक्रॉस24-2-500.01
टोटल39,43534,0335,40215.87100

इस सेगमेंट की सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो क्रेटा की अक्टूबर 2025 में 18,381 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,497 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 884 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 5.05% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अक्टूबर 2025 में 17,880 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 15,677 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,203 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.05% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XUV700 की अक्टूबर 2025 में 10,139 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 10,435 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 296 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.84% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹5000 का डिस्काउंट, फिर भी लोग लाइन लगाकर खरीद रहे ये SUV

टाटा हैरियर की अक्टूबर 2025 में 4,483 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,536 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 130.25% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा XEV 9e की अक्टूबर 2025 में 2,708 यूनिट बिकीं। टाटा सफारी की अक्टूबर 2025 में 2,510 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,086 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 424 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.33% की ग्रोथ मिली। हुंडई अल्काजार की अक्टूबर 2025 में 1,259 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,204 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 945 यूनिट कम बिकीं और इसे 42.88% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:हुंडई की इस कार पर पहले कभी नहीं आया ऐसा डिस्काउंट, पूरे ₹7 लाख सस्ती मिल रही

MG हेक्टर की अक्टूबर 2025 में 225 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,224 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 999 यूनिट कम बिकीं और इसे 81.62% की डिग्रोथ मिली। जीप कंपास की अक्टूबर 2025 में 170 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 236 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट कम बिकीं और इसे 27.97% की डिग्रोथ मिली। वोक्सवैगन टिगुआन की अक्टूबर 2025 में 33 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 79 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 46 यूनिट कम बिकीं और इसे 58.23% की डिग्रोथ मिली।

हुंडई टक्सन की अक्टूबर 2025 में 26 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 141 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 115 यूनिट कम बिकीं और इसे 81.56% की डिग्रोथ मिली। सिट्रोन C5 एयरक्रॉस की अक्टूबर 2025 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 4 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2 यूनिट कम बिकीं और इसे 50% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
