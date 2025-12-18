हैरियर, सफारी, अल्काजार, हेक्टर को छोड़, लोगों ने इस SUV को खरीदकर बनाया नंबर-1; नाम से बिक रही
देश के मिड साइज SUV सेगमेंट (4.4m से 4.7m) के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की लिस्ट सामने आ गई है। इस सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो का दबदबा कायम है। स्कॉर्पियो को 15 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। जबकि, दूसरे नंबर पर रहने वाली महिंद्रा XUV700 की लगभग 6 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। टॉप-10 मॉडल की लिस्ट में महिंद्रा के 3 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल, हुंडई के 2 मॉडल शामिल रहे। जबकि एमजी, वोक्सवैगन और जीप का 1-1 मॉडल शामिल रहा। चलिए एक बार इस सेगमेंट के टॉप-10 मॉडल के सेल्स फिगर को देखते हैं।
|टॉप-10 मिड साइज SUVs (4.4m से 4.7m) सेल्स नवंबर 2025
|नं
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,616
|12,704
|2,912
|22.92
|51.71
|2
|महिंद्रा XUV700
|6,176
|9,100
|-2,924
|-32.13
|20.45
|3
|टाटा हैरियर/ईवी
|3,771
|1,374
|2,397
|174.45
|12.49
|4
|टाटा सफारी
|1,895
|1,563
|332
|21.24
|6.27
|5
|महिंद्रा XEV 9e
|1,423
|0
|1,423
|-
|4.71
|6
|हुंडई अल्काजार
|840
|2,134
|-1,294
|-60.64
|2.78
|7
|एमजी हेक्टर
|278
|1,106
|-828
|-74.86
|0.92
|8
|जीप कम्पास
|157
|188
|-31
|-16.49
|0.52
|9
|वोक्सवैगन टिगुआन
|38
|79
|-41
|-51.9
|0.13
|10
|हुंडई टक्सन
|6
|84
|-78
|-92.86
|0.02
|टोटल
|30,200
|28,332
|1,868
|6.59
|100
टॉप-10 मिड साइज SUVs (4.4m से 4.7m) सेल्स की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की नवंबर 2025 में 15,616 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 12,704 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,912 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 22.92% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 51.71% का रहा। महिंद्रा XUV700 की नवंबर 2025 में 6,176 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 9,100 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,924 यूनिट कम बिकी और इसे 32.13% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 20.45% का रहा।
टाटा हैरियर/ईवी की नवंबर 2025 में 3,771 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,374 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,397 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 174.45% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 12.49% का रहा। टाटा सफारी की नवंबर 2025 में 1,895 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,563 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 332 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 21.24% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 6.27% का रहा।
महिंद्रा XEV 9e की नवंबर 2025 में 1,423 0 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,423 यूनिट बिकी थीं। इसका मार्केट शेयर 4.71% का रहा। हुंडई अल्काजार की नवंबर 2025 में 840 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,134 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,294 यूनिट कम बिकी और इसे 60.64% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.78% का रहा।
एमजी हेक्टर की नवंबर 2025 में 278 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,106 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -828 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे -74.86% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.92% का रहा। जीप कम्पास की नवंबर 2025 में 157 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 188 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 31 यूनिट कम बिकी और इसे 16.49% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.52% का रहा।
वोक्सवैगन टिगुआन की नवंबर 2025 में 38 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 79 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41 यूनिट कम बिकी और इसे 51.9% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.13% का रहा। हुंडई टक्सन की नवंबर 2025 में 6 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 84 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 78 यूनिट कम बिकी और इसे 92.86% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.02% का रहा।
