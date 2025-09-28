इस धाकड़ SUV का मुंह ताकती रह गईं XUV700, हेक्टर, सफारी, अकेले हथिया ली 42% मार्केट: फिर से बनी नंबर-1

अगस्त 2025 में मिड-साइज SUV सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें महिंद्रा की स्कॉर्पियो ने टाटा की सफारी, हैरियर और हुंडई की अल्काजार को पीछे छोड़ दिया। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत का मिड-साइज SUV सेगमेंट (4.4m–4.7m) अगस्त 2025 में गहरी गिरावट के साथ चर्चा में रहा। इस सेगमेंट में कुल 23,413 यूनिट सेल हुईं, जो पिछले साल (अगस्त 2024) की तुलना में 22% कम और जुलाई 2025 की तुलना में लगभग 19% कम हैं। यानी इस बार मार्केट में मंदी साफ दिखाई दी। हालांकि, टाटा मोटर्स ने हैरियर (Harrier) और सफारी (Safari) के जरिए अपनी बिक्री को ज्यादा गिरने नहीं दिया। आइए मिड-साइज SUV सेगमेंट की सेल्स डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा की बादशाहत, लेकिन गिरावट तेज

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio/N) की 9,840 यूनिट सेल हुईं। पिछले साल अगस्त 2024 में इसकी 13,787 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 28.63% की भारी गिरावट देखी गई। इसकी सेल जुलाई 2025 से भी 28% कम रही। इसके बावजूद 42% मार्केट शेयर के साथ यह अब भी सेगमेंट की बादशाह है।

महिंद्रा XUV700 (Mahindra XUV700) की 4,956 यूनिट सेल हुईं, जो 44.98% YoY गिरावट और 29.74% MoM गिरावट थी। मार्केट शेयर जुलाई 2025 के 24% से गिरकर अगस्त में 21% पर पहुंच गया।

टाटा की शानदार वापसी

टाटा हैरियर (Tata Harrier) (ICE + EV) की बिक्री 3,087 यूनिट्स रहीं। इसकी बिक्री में 63% YoY ग्रोथ और 39% MoM उछाल देखने को मिली। इसके नए अपडेट्स और EV वर्जन ने ग्राहकों को अपनी ओर खींचा। टाटा सफारी (Tata Safari) की 1,489 यूनिट्स सेल हुईं। साल-दर-साल 23% की गिरावट देखी गई, लेकिन जुलाई 2025 से करीब 20% बेहतर प्रदर्शन रहा।

नए खिलाड़ी और बाकी मॉडल

महिंद्रा XEV9e (Mahindra XEV9e) की 2,313 यूनिट्स सेल हुईं। वहीं, मासिक (MoM) आधार पर 6% गिरावट, लेकिन सफारी (Safari) और अल्काजार (Alcazar) से आगे निकल गई। ये लगभग 10% मार्केट शेयर के साथ EV सेगमेंट में धमाकेदार शुरुआत है।

हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) की 1,187 यूनिट्स सेल हुईं। यह 7% YoY ग्रोथ, लेकिन जुलाई की तुलना में 16% की गिरावट थी। इसके अलावा MG हेक्टर/प्लस की 379 यूनिट्स (YoY -79%) सेल हुईं। इसके अलावा जीप कंपास (Jeep Compass) की 97 यूनिट्स (YoY -65%) सेल हुईं।

इसके अलावा हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) की 57 यूनिट्स और VW टिगुआन की 8 यूनिट्स सेल हुईं। सबसे खराब बिक्री सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की रही, जिसकी एक भी यूनिट नहीं सेल हुई।

अगस्त 2025 मिड-साइज SUV सेगमेंट के लिए मंदी भरा महीना रहा। महिंद्रा ने टॉप पोजिशन बरकरार रखी, लेकिन भारी गिरावट झेली।