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लॉन्च से पहले दिखी MG Hector Hawk, अगले महीने होगी एंट्री, सफारी और XUV 7XO को देगी टक्कर

By Kumar Prashant Singh
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MG Hector Hawk की भारत में एंट्री होने वाली है। कंपनी इसे अगले महीने लॉन्च करने वाली है। यह नई एसयूवी कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसकी टक्कर महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी और महिंद्रा XEV 9S जैसी धाकड़ एसयूवी से होगा।

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MG Motor अपनी नई 'New Energy Vehicle' को अगस्त 2026 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह SUV Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होगी। भारत में इसे MG Hector Hawk नाम से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में इस SUV के इलेक्ट्रिक (EV) वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स को ऑटोकार इंडिया ने शेयर किया है। खास बात यह है कि कंपनी इसे PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) और फुली इलेक्ट्रिक (EV) ऑप्शन में लॉन्च करेगी। यह नई एसयूवी कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसकी टक्कर महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी और महिंद्रा XEV 9S जैसी धाकड़ एसयूवी से होगा।

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LED DRLs के साथ रेक्टैंगुलर LED हेडलाइट्स

टेस्टिंग के दौरान दिखी एमजी हेक्टर हॉक पूरी तरह कैमोफ्लाज में छिपी हुई थी, लेकिन इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स साफ नजर आए। एसयूवी में ऊपर और नीचे LED DRLs के साथ रेक्टैंगुलर LED हेडलाइट्स दी गई हैं। आगे की तरफ बंद (Blanked-off) ग्रिल दी गई है, जिससे पता चलता है कि यह टेस्ट मॉडल एसयूवी का इलेक्ट्रिक वर्जन था। साइड प्रोफाइल काफी क्लीन है और लेफ्ट-रियर फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें सिंपल डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ रैपअराउंड LED टेललाइट्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और रियर वाइपर भी मौजूद हैं।

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एमजी हेक्टर हॉक
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वुलिंग स्टारलाइट 560 जैसा हो सकता है इंटीरियर

एसयूवी का इंटीरियर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका केबिन वुलिंग स्टारलाइट 560 जैसा होगा। इसमें मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड, 8.8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.8-इंच का फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। एसयूवी में 7-सीटर लेआउट और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दिए जाने की उम्मीद है।

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फीचर्स की बात करें, तो नई हेक्टर हॉक में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 50W वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, TPMS, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर पार्किंग कैमरा और सेंसर के साथ ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है।

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पावरट्रेन ऑप्शन

पावरट्रेन की बात करें, तो एमजी हेक्टर हॉक PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh बैटरी पैक दिया जा सकता है। यह सेटअप 195hp की पावर और 230Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। कंपनी का दावा है कि यह SUV केवल इलेक्ट्रिक मोड में 125 किलोमीटर तक चल सकेगी। वहीं, एसयूवी के EV वर्जन में 69.2kWh बैटरी पैक और 201hp की फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर (FWD) मिलने की उम्मीद है। यह इलेक्ट्रिक SUV CLTC साइकिल के अनुसार 530 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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