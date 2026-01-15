इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदना हुआ महंगा, एक झटके में ₹24800 हो गई महंगी; देखें नई प्राइस लिस्ट
एमजी मोटर्स इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक पोर्टपोलियो में शामिल ZS EV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। इसके बेस मॉडल को छोड़कर सभी वैरिएंट की कीमतों में 24,800 रुपए या 1.34% तक की एक जैसी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, कंपनी ने इसके बेस वैरिएंट की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। अब इस SUV की नई एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख से 20.75 लाख रुपए तक हो गई हैं। बता दें कि ZS EV को कुल 6 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसके 5 वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों पर एक नजर डालते हैं।
|MG ZS EV वैरिएंट वाइज नई कीमतें जनवरी 2026
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|Executive
|Rs. 17,99,000
|Rs. 17,99,000
|-
|नो चेंज
|Excite Pro
|Rs. 18,49,800
|Rs. 18,74,600
|Rs. 24,800
|1.34%
|Exclusive Plus
|Rs. 19,49,800
|Rs. 19,74,600
|Rs. 24,800
|1.27%
|Exclusive Plus DT
|Rs. 19,49,800
|Rs. 19,74,600
|Rs. 24,800
|1.27%
|Essence
|Rs. 20,49,800
|Rs. 20,74,600
|Rs. 24,800
|1.21%
|Essence DT
|Rs. 20,49,800
|Rs. 20,74,600
|Rs. 24,800
|1.21%
MG ZS EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
एमजी मोटर्स ने इस इलेक्ट्रिक कार में 50.3kWh की लिथियम ऑयन बैटरी दी है, जो DC फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस इलेक्ट्रिक कार को 461Km तक दौड़ाया जा सकता है। इस SUV के इंटीरियर में 75 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स, 7-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कल्सटर, 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम, 100 से ज्यादा वॉइस रिक्गनिशन कमांड दी है। वॉइस की मदद से एसी, सनरूफ, नेविगेशन और म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है।
इस इलेक्ट्रिक कार में ADAS 2 के साथ ट्रैफिक जाम असिस्ट, स्पीड असिस्ट सिस्टम, फॉर्वड कोलिजन वर्निंग, लेन फंक्शन और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा के साथ रियर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यानी ये अपने सेगमेंट की अब सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में से एक है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
