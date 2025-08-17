MG ZS EV get Rs 94,000 cash discount offer in india, Check details 6 एयरबैग से लैस इस ई-कार पर आया अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, सिंगल चार्ज में 461km तक दौड़ेगी; जानें डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
6 एयरबैग से लैस इस ई-कार पर आया अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, सिंगल चार्ज में 461km तक दौड़ेगी; जानें डिटेल

MG ZS EV पर अब तक का सबसे बड़ा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इस पर 94,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा इस ईवी पर लॉयल्टी बोनस (Loyalty Bonus) और 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट (Corporate Benefit) भी मिल रहा है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 02:20 PM
6 एयरबैग से लैस इस ई-कार पर आया अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, सिंगल चार्ज में 461km तक दौड़ेगी; जानें डिटेल
MG ZS EVarrow

अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी ये मौका आपके लिए शानदार है। जी हां, क्योंकि एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV ZS EV पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर पेश किया है, जो इस समय EV सेगमेंट का सबसे बड़ा कैश ऑफर माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

कितना है डिस्काउंट?

ZS EV के एक्जीक्यूटिव वैरिएंट (Executive Variant) पर ग्राहकों को 94,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस (Loyalty Bonus- मौजूदा MG ग्राहकों के लिए) दे रही है। इसके अलावा 20,000 का कॉर्पोरेट ऑफर (Corporate Offer) दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी 1.34 लाख का बेनिफिट सिर्फ एक्जीक्यूटिव वैरिएंट (Executive Variant) पर दे रही है।

मॉडल / वैरिएंटकैश डिस्काउंट (₹)अन्य ऑफर (₹)कुल डिस्काउंट (₹)
ZS EV (एक्जीक्यूटिव)94,000लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,0001,34,000
ZS EV (अन्य वैरिएंट)लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,00040,000

बाकी वैरिएंट्स पर ऑफर

ZS EV के अन्य वैरिएंट्स पर इतना बड़ा कैश डिस्काउंट नहीं है। अन्य वैरिएंट्स पर ग्राहकों को सिर्फ 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस (Loyalty Bonus) और 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट (Corporate Benefit) मिल रहा है। यानी कुल 40,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।

क्यों है ZS EV खास?

MG ZS EV भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है। इसमें दमदार बैटरी पैक और लंबी रेंज मिलती है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। इसमें ग्रीन और सस्टेनेबल ड्राइविंग का भरोसा मिलता है। इसके साथ ही इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर मिलता है।

किसे लेना चाहिए ये ऑफर?

अगर आप प्रैक्टिकल, स्टाइलिश और लॉन्ग-रेंज इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं, तो ZS EV का एक्जीक्यूटिव वैरिएंट (Executive Variant) इस वक्त एक शानदार डील है। ईवी पर मिलने वाला 1.34 लाख का डिस्काउंट इसे मार्केट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी बना देता है।

Auto News Hindi MG Motors

