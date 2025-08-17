6 एयरबैग से लैस इस ई-कार पर आया अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, सिंगल चार्ज में 461km तक दौड़ेगी; जानें डिटेल

MG ZS EV पर अब तक का सबसे बड़ा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इस पर 94,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा इस ईवी पर लॉयल्टी बोनस (Loyalty Bonus) और 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट (Corporate Benefit) भी मिल रहा है।

Sun, 17 Aug 2025 02:20 PM

अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी ये मौका आपके लिए शानदार है। जी हां, क्योंकि एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV ZS EV पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर पेश किया है, जो इस समय EV सेगमेंट का सबसे बड़ा कैश ऑफर माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

कितना है डिस्काउंट? ZS EV के एक्जीक्यूटिव वैरिएंट (Executive Variant) पर ग्राहकों को 94,000 का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस (Loyalty Bonus- मौजूदा MG ग्राहकों के लिए) दे रही है। इसके अलावा 20,000 का कॉर्पोरेट ऑफर (Corporate Offer) दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी 1.34 लाख का बेनिफिट सिर्फ एक्जीक्यूटिव वैरिएंट (Executive Variant) पर दे रही है।

मॉडल / वैरिएंट कैश डिस्काउंट (₹) अन्य ऑफर (₹) कुल डिस्काउंट (₹) ZS EV (एक्जीक्यूटिव) 94,000 लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,000 1,34,000 ZS EV (अन्य वैरिएंट) — लॉयल्टी 20,000 + कॉर्पोरेट 20,000 40,000

बाकी वैरिएंट्स पर ऑफर ZS EV के अन्य वैरिएंट्स पर इतना बड़ा कैश डिस्काउंट नहीं है। अन्य वैरिएंट्स पर ग्राहकों को सिर्फ 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस (Loyalty Bonus) और 20,000 रुपये का कॉर्पोरेट बेनिफिट (Corporate Benefit) मिल रहा है। यानी कुल 40,000 रुपये का फायदा मिल रहा है।

क्यों है ZS EV खास? MG ZS EV भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है। इसमें दमदार बैटरी पैक और लंबी रेंज मिलती है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। इसमें ग्रीन और सस्टेनेबल ड्राइविंग का भरोसा मिलता है। इसके साथ ही इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर मिलता है।