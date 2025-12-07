₹1.25 लाख तक सस्ती हो गई 450 km से ज्यादा रेंज वाली ये इलेक्ट्रिक कार, अब खरीदने टूटेंगे ग्राहक!

संक्षेप: एमजी अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार जेडएस ईवी पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV) खरीदने पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Dec 07, 2025 05:42 pm IST

अगले कुछ दिनों नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता कंपनी एमजी अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार जेडएस ईवी पर दिसंबर, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV) खरीदने पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एमजी की इस ईवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

सिंगल चार्ज पर मिलता है 400 km से ज्यादा रेंज अगर पावरट्रेन की बात करें तो एमजी जेडएस EV में 50.3kWh का बैट्री पैक दिया गया है जो 176bhp की अधिकतम पावर और 280Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि एमजी की ये इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर अपने ग्राहकों को 461 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। मार्केट में एमजी जेडएस EV का मुकाबला टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV 400 EV से होता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर कार में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और पावर ड्राइवर सीट दिया गया है। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 360-डिग्री कैमरा, 6-एयरबैग और ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है। भारतीय मार्केट में एमजी जेडएस EV का शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 20.50 लाख रुपये तक जाती है।