क्रेटा इलेक्ट्रिक, ई विटारा, BE 6 को टक्कर देने वाली SUV हो गई सस्ती; ₹1.40 लाख का मिल रहा डिस्काउंट

Mar 17, 2026 02:42 pm IST

MG ने मार्च 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। डिस्काउंट की लिस्ट में ZS EV भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस कार पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसमें 1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है।

MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी के डिस्काउंट की लिस्ट में ZS EV भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस कार पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसमें 1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख रुपए से 20.75 लाख रुपए के बीच है। ZS EV सिर्फ एक 50.3kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिसकी दावा की गई रेंज 461km है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला, मारुति ई विटारा, महिंद्रा BE 6, विनफास्ट VF6, टाटा कर्व EV और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होता है।

कंपनी ने 24,800 रुपए का इजाफा किया

एमजी मोटर्स ने जनवरी महीने में ZS EV की कीमतों में बदलाव किया था। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। इसके बेस मॉडल को छोड़कर सभी वैरिएंट की कीमतों में 24,800 रुपए या 1.34% तक की एक जैसी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, कंपनी ने इसके बेस वैरिएंट की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। अब इस SUV की नई एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख से 20.75 लाख रुपए तक हो गई हैं। बता दें कि ZS EV को कुल 6 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसके 5 वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

MG ZS EV वैरिएंट वाइज नई कीमतें 2026 वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Executive Rs. 17,99,000 Rs. 17,99,000 - नो चेंज Excite Pro Rs. 18,49,800 Rs. 18,74,600 Rs. 24,800 1.34% Exclusive Plus Rs. 19,49,800 Rs. 19,74,600 Rs. 24,800 1.27% Exclusive Plus DT Rs. 19,49,800 Rs. 19,74,600 Rs. 24,800 1.27% Essence Rs. 20,49,800 Rs. 20,74,600 Rs. 24,800 1.21% Essence DT Rs. 20,49,800 Rs. 20,74,600 Rs. 24,800 1.21%

MG ZS EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस एमजी मोटर्स ने इस इलेक्ट्रिक कार में 50.3kWh की लिथियम ऑयन बैटरी दी है, जो DC फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस इलेक्ट्रिक कार को 461Km तक दौड़ाया जा सकता है। इस SUV के इंटीरियर में 75 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स, 7-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कल्सटर, 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम, 100 से ज्यादा वॉइस रिक्गनिशन कमांड दी है। वॉइस की मदद से एसी, सनरूफ, नेविगेशन और म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है।

इस इलेक्ट्रिक कार में ADAS 2 के साथ ट्रैफिक जाम असिस्ट, स्पीड असिस्ट सिस्टम, फॉर्वड कोलिजन वर्निंग, लेन फंक्शन और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा के साथ रियर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यानी ये अपने सेगमेंट की अब सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में से एक है।