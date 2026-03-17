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क्रेटा इलेक्ट्रिक, ई विटारा, BE 6 को टक्कर देने वाली SUV हो गई सस्ती; ₹1.40 लाख का मिल रहा डिस्काउंट

Mar 17, 2026 02:42 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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MG ने मार्च 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। डिस्काउंट की लिस्ट में ZS EV भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस कार पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसमें 1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक, ई विटारा, BE 6 को टक्कर देने वाली SUV हो गई सस्ती; ₹1.40 लाख का मिल रहा डिस्काउंट
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MG मोटर इंडिया ने मार्च 2026 के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी के डिस्काउंट की लिस्ट में ZS EV भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस कार पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसमें 1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख रुपए से 20.75 लाख रुपए के बीच है। ZS EV सिर्फ एक 50.3kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिसकी दावा की गई रेंज 461km है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला, मारुति ई विटारा, महिंद्रा BE 6, विनफास्ट VF6, टाटा कर्व EV और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होता है।

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कंपनी ने 24,800 रुपए का इजाफा किया
एमजी मोटर्स ने जनवरी महीने में ZS EV की कीमतों में बदलाव किया था। नई कीमतें 13 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। इसके बेस मॉडल को छोड़कर सभी वैरिएंट की कीमतों में 24,800 रुपए या 1.34% तक की एक जैसी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, कंपनी ने इसके बेस वैरिएंट की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है। अब इस SUV की नई एक्स-शोरूम कीमतें 17.99 लाख से 20.75 लाख रुपए तक हो गई हैं। बता दें कि ZS EV को कुल 6 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। कंपनी ने इसके 5 वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

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वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
ExecutiveRs. 17,99,000Rs. 17,99,000-नो चेंज
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MG ZS EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एमजी मोटर्स ने इस इलेक्ट्रिक कार में 50.3kWh की लिथियम ऑयन बैटरी दी है, जो DC फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस इलेक्ट्रिक कार को 461Km तक दौड़ाया जा सकता है। इस SUV के इंटीरियर में 75 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स, 7-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कल्सटर, 10.1-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम, 100 से ज्यादा वॉइस रिक्गनिशन कमांड दी है। वॉइस की मदद से एसी, सनरूफ, नेविगेशन और म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है।

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इस इलेक्ट्रिक कार में ADAS 2 के साथ ट्रैफिक जाम असिस्ट, स्पीड असिस्ट सिस्टम, फॉर्वड कोलिजन वर्निंग, लेन फंक्शन और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा के साथ रियर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। यानी ये अपने सेगमेंट की अब सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में से एक है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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