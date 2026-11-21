पिछले कुछ महीने से विंडसर EV का सेल्स का ग्राफ नीचे आया है। इसकी वजह, सेगमेंट में कई दूसरे मॉडल की एंट्री और दमदार रेंज है। खासकर, महिंद्रा XEV 9S के सामने इसका दबदबा कम हुआ है।

MG विंडसर EV का फेसलिफ्ट मॉडल आएगा

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MG Windsor EV

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में MG विंडसर EV का जलवा आज भी बरकरार है। हालांकि, अब ये कार नंबर-1 का ताज गंवा चुकी है। कंपनी ने इस सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। तब से लगातार हर महीने इसने EV सेल्स चार्ट को टॉप किया है। हालांकि, पिछले कुछ महीने से इसकी सेल्स का ग्राफ नीचे आया है। इसकी वजह, सेगमेंट में कई दूसरे मॉडल की एंट्री और दमदार रेंज है। खासकर, महिंद्रा XEV 9S के सामने इसका दबदबा कम हुआ है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब विंडसर EV ज्यादा रेंज वाले बैटरी पैक के साथ आने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ये 2027 में आने वाला विंडसर EV फेसलिफ्ट मॉडल होगा।

2024 में लॉन्च हुई यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। शुरुआत में यह EV केवल 38kWh बैटरी पैक के साथ आती थी, जबकि 2025 में इसमें 52.9kWh का बड़ा बैटरी पैक भी शामिल किया गया। उसी साल, विंडसर सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बन गई और 2026 तक इसकी बिक्री 80,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई। बाजार में लगभग 3 साल रहने के बाद, अब इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर में फेसलिफ्ट की जरूरत आ गई है।

करीब 543Km रेंज मिलने की उम्मीद

एक बड़ा बदलाव यह है कि अपडेटेड विंडसर EV में 61kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह बैटरी पैक मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा रेंज देगा। जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा मॉडल के 38kWh बैटरी पैक की ARAI-क्लेम्ड रेंज 332 Km और 52.9kWh बैटरी पैक की रेंज 449 Km है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही फ्रंट-एक्सल पर लगी ई-मोटर दी जाएगी। हालांकि इसकी पावर के आंकड़े अभी साफ नहीं हैं। फिर भी 61kwh बैटरी पैक से इसकी रेंज 543 Km के करीब हो सकती है।

टेस्ट म्यूल अभी तक नहीं देखा गया

इसके अलावा, विंडसर EV फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े अपडेट्स के साथ-साथ नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, अभी तक इसकी कोई टेस्ट म्यूल नहीं दिखी है और जिस वुलिंग क्लाउड EV (Wuling Cloud EV) पर यह बेस्ड है, उसमें भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितने बड़े बदलाव किए जाते हैं।