MG विंडसर EV का फेसलिफ्ट मॉडल आएगा, इसमें 61kWh का बड़ा बैटरी पैक और 543Km रेंज मिलेगी!
पिछले कुछ महीने से विंडसर EV का सेल्स का ग्राफ नीचे आया है। इसकी वजह, सेगमेंट में कई दूसरे मॉडल की एंट्री और दमदार रेंज है। खासकर, महिंद्रा XEV 9S के सामने इसका दबदबा कम हुआ है।
देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में MG विंडसर EV का जलवा आज भी बरकरार है। हालांकि, अब ये कार नंबर-1 का ताज गंवा चुकी है। कंपनी ने इस सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। तब से लगातार हर महीने इसने EV सेल्स चार्ट को टॉप किया है। हालांकि, पिछले कुछ महीने से इसकी सेल्स का ग्राफ नीचे आया है। इसकी वजह, सेगमेंट में कई दूसरे मॉडल की एंट्री और दमदार रेंज है। खासकर, महिंद्रा XEV 9S के सामने इसका दबदबा कम हुआ है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब विंडसर EV ज्यादा रेंज वाले बैटरी पैक के साथ आने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि ये 2027 में आने वाला विंडसर EV फेसलिफ्ट मॉडल होगा।
2024 में लॉन्च हुई यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। शुरुआत में यह EV केवल 38kWh बैटरी पैक के साथ आती थी, जबकि 2025 में इसमें 52.9kWh का बड़ा बैटरी पैक भी शामिल किया गया। उसी साल, विंडसर सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बन गई और 2026 तक इसकी बिक्री 80,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई। बाजार में लगभग 3 साल रहने के बाद, अब इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर में फेसलिफ्ट की जरूरत आ गई है।
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MG Windsor EV
₹ 14.7 - 19 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Maruti Suzuki Fronx EV
₹ 12 लाख से शुरू
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.89 लाख
करीब 543Km रेंज मिलने की उम्मीद
एक बड़ा बदलाव यह है कि अपडेटेड विंडसर EV में 61kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह बैटरी पैक मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा रेंज देगा। जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा मॉडल के 38kWh बैटरी पैक की ARAI-क्लेम्ड रेंज 332 Km और 52.9kWh बैटरी पैक की रेंज 449 Km है। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही फ्रंट-एक्सल पर लगी ई-मोटर दी जाएगी। हालांकि इसकी पावर के आंकड़े अभी साफ नहीं हैं। फिर भी 61kwh बैटरी पैक से इसकी रेंज 543 Km के करीब हो सकती है।
टेस्ट म्यूल अभी तक नहीं देखा गया
इसके अलावा, विंडसर EV फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े अपडेट्स के साथ-साथ नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, अभी तक इसकी कोई टेस्ट म्यूल नहीं दिखी है और जिस वुलिंग क्लाउड EV (Wuling Cloud EV) पर यह बेस्ड है, उसमें भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितने बड़े बदलाव किए जाते हैं।
मौजूदा मॉडल से फेसलिफ्ट महंगा होगा
उम्मीद है कि MG विंडसर का फेसलिफ्ट, अभी बिक रहे मॉडल के मुकाबले थोड़ा महंगा होगा। फिलहाल, विंडसर की एक्स-शोरूम कीमतें 14.85 लाख रुपए से 19.15 लाख रुपए के बीच है। बाजार में इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन यह टाटा नेक्सॉन EV और किआ सिरोस EV जैसी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV का एक ऑप्शन जरूर है। वहीं, मारुति ई-विटारा और टोयोटा ईबेला जैसे मॉडल भी इसके ऑप्शन के तौर पर देखी जाती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें