चार दिन में खराब हुई 19 लाख की कार, अब कंपनी और डीलर कस्टमर को देंगे 19,56,690 रुपये
एमजी विंडसर डिलिवरी के चार दिन बाद ही अचानक उस समय खराब हुई जब कस्टमर अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। कस्टमर की शिकायत और जांच के बाद DCDRC ने कंपनी और डीलर को 19,56,690 रुपये रिफंड करने को कहा है।
MG windsor EV भारत की बेस्ट सेलिंह इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है। यह कार बेहतरीन रेंज और कमाल के फीचर्स के साथ आती है। यही सोच कर पुखराज सिंह बाल ने पिछले साल जुलाई में MG Windsor EV Essence Pro खरीदी थी। इस कार की कीमत ऐक्सेसरीज के साथ उनको करीब 19.07 लाख रुपये पड़ी थी। कस्टमर की नई इलेक्ट्रिक कार की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दरअसल, पुखराज सिंह बाल की एमजी विंडसर डिलिवरी के चार दिन बाद ही अचानक उस समय खराब हुई जब वे अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। बाल ने इसकी शिकायत की और कहा कि उनकी गाड़ी एक झटके में बीच सड़क पर रुक गई, जिसके कारण उनकी कार में पीछे से जोरदार टक्कर लगी। इस मामले में चंडीगढ़ के District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC) ने JSW MG Motor India और कंपनी के ऑथराइज्ड डील को कस्टमर को 19,56,690 लाख रुपये रिफंड करने का निर्देश दिया है।
बाल का दावा था कि बार-बार डीलरशिप से फॉलो-अप करने के बावजूद, यह मामला हफ्तों तक हल नहीं हुआ। जब वे आखिरकार वर्कशॉप गए, तो उन्हें पता चला कि डीलर के पास रहने के दौरान गाड़ी को और नुकसान पहुंचा था। डीलर और मैन्युफैक्चरर, दोनों के जवाब से असंतुष्ट होकर, उन्होंने रिफंड या गाड़ी बदलने की मांग को लेकर कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।
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Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
Tata Curvv EV
₹ 16.99 - 19.49 लाख
JSW MG मोटर और डीलर ने क्या कहा
डीलर और JSW MG मोटर ने किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग खराबी होने से इनकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि गाड़ी का एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) ठीक से काम कर रहा था और टक्कर ट्रैफिक की स्थितियों की वजह से ऑटोमैटिक ब्रेकिंग लगने से हुई थी। कंपनी का यह भी कहना था कि डिलीवरी के चार दिनों के भीतर ही गाड़ी लगभग 485 किलोमीटर चल चुकी थी, जिससे पता चलता है कि उसका नॉर्मल यूज से किया गया था। हालांकि, प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह सिद्धू और मेंबर बी एम शर्मा की अध्यक्षता वाले कंज्यूमर कमीशन को यह बात सही नहीं लगी।
पैनल ने पाया कि न तो मैन्युफैक्चरर और न ही डीलर ने ऐसे कोई टेक्निकल सबूत पेश किए, जिनसे यह साबित हो सके कि गाड़ी का अचानक रुकना सिर्फ ADAS के सामान्य ऑपरेशन की वजह से हुआ था। कमीशन ने डीलर की तरफ से सौंपी गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और इसे कंज्यूमर को शामिल किए बिना तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज बताया जो डीलर के अपने फायदे के लिए था।
टोटल रिफंड 19,56,690 रुपये का
डीलर ने स्वीकार किया था कि वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी को किसी थर्ड पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था, जिससे लापरवाही और सर्विस में कमी साबित होती है। कमीशन ने कहा कि जो ग्राहक नई गाड़ी पर ₹19 लाख से ज्यादा खर्च करता है, उसे गाड़ी के भरोसेमंद होने और बिना किसी रुकावट के चलने की उम्मीद करने का हक है। पैनल ने JSW MG मोटर और डीलर को ₹18.49 लाख वापस करने, एक्सेसरीज पर खर्च हुए ₹57,690 की भरपाई करने के साथ मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर ₹50,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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