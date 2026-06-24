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चार दिन में खराब हुई 19 लाख की कार, अब कंपनी और डीलर कस्टमर को देंगे 19,56,690 रुपये

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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एमजी विंडसर डिलिवरी के चार दिन बाद ही अचानक उस समय खराब हुई जब कस्टमर अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। कस्टमर की शिकायत और जांच के बाद DCDRC ने कंपनी और डीलर को 19,56,690 रुपये रिफंड करने को कहा है। 

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MG windsor EV भारत की बेस्ट सेलिंह इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है। यह कार बेहतरीन रेंज और कमाल के फीचर्स के साथ आती है। यही सोच कर पुखराज सिंह बाल ने पिछले साल जुलाई में MG Windsor EV Essence Pro खरीदी थी। इस कार की कीमत ऐक्सेसरीज के साथ उनको करीब 19.07 लाख रुपये पड़ी थी। कस्टमर की नई इलेक्ट्रिक कार की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दरअसल, पुखराज सिंह बाल की एमजी विंडसर डिलिवरी के चार दिन बाद ही अचानक उस समय खराब हुई जब वे अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। बाल ने इसकी शिकायत की और कहा कि उनकी गाड़ी एक झटके में बीच सड़क पर रुक गई, जिसके कारण उनकी कार में पीछे से जोरदार टक्कर लगी। इस मामले में चंडीगढ़ के District Consumer Disputes Redressal Commission (DCDRC) ने JSW MG Motor India और कंपनी के ऑथराइज्ड डील को कस्टमर को 19,56,690 लाख रुपये रिफंड करने का निर्देश दिया है।

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बाल का दावा था कि बार-बार डीलरशिप से फॉलो-अप करने के बावजूद, यह मामला हफ्तों तक हल नहीं हुआ। जब वे आखिरकार वर्कशॉप गए, तो उन्हें पता चला कि डीलर के पास रहने के दौरान गाड़ी को और नुकसान पहुंचा था। डीलर और मैन्युफैक्चरर, दोनों के जवाब से असंतुष्ट होकर, उन्होंने रिफंड या गाड़ी बदलने की मांग को लेकर कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।

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JSW MG मोटर और डीलर ने क्या कहा

डीलर और JSW MG मोटर ने किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग खराबी होने से इनकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि गाड़ी का एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) ठीक से काम कर रहा था और टक्कर ट्रैफिक की स्थितियों की वजह से ऑटोमैटिक ब्रेकिंग लगने से हुई थी। कंपनी का यह भी कहना था कि डिलीवरी के चार दिनों के भीतर ही गाड़ी लगभग 485 किलोमीटर चल चुकी थी, जिससे पता चलता है कि उसका नॉर्मल यूज से किया गया था। हालांकि, प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह सिद्धू और मेंबर बी एम शर्मा की अध्यक्षता वाले कंज्यूमर कमीशन को यह बात सही नहीं लगी।

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पैनल ने पाया कि न तो मैन्युफैक्चरर और न ही डीलर ने ऐसे कोई टेक्निकल सबूत पेश किए, जिनसे यह साबित हो सके कि गाड़ी का अचानक रुकना सिर्फ ADAS के सामान्य ऑपरेशन की वजह से हुआ था। कमीशन ने डीलर की तरफ से सौंपी गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और इसे कंज्यूमर को शामिल किए बिना तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज बताया जो डीलर के अपने फायदे के लिए था।

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टोटल रिफंड 19,56,690 रुपये का

डीलर ने स्वीकार किया था कि वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी को किसी थर्ड पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था, जिससे लापरवाही और सर्विस में कमी साबित होती है। कमीशन ने कहा कि जो ग्राहक नई गाड़ी पर ₹19 लाख से ज्यादा खर्च करता है, उसे गाड़ी के भरोसेमंद होने और बिना किसी रुकावट के चलने की उम्मीद करने का हक है। पैनल ने JSW MG मोटर और डीलर को ₹18.49 लाख वापस करने, एक्सेसरीज पर खर्च हुए ₹57,690 की भरपाई करने के साथ मुआवजे और कानूनी खर्च के तौर पर ₹50,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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