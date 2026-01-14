देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे, तो देख लो इसकी नई कीमतें; कहीं पैसे कम ना पड़ जाएं!

संक्षेप: एमजी मोटर्स इंडिया ने इस महीने से अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी कारों की कीमतों में बदलाव कर दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो MG की कारों को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे पॉपुलर और देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार विंडस EV को भी महंगा कर दिया है।

एमजी मोटर्स इंडिया ने इस महीने से अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी कारों की कीमतों में बदलाव कर दिया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो MG की कारों को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे पॉपुलर और देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार विंडस EV को भी महंगा कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमत में 38,100 रुपए तक या 2.52% तक की बढ़ोतरी की है। इस इलेक्ट्रिक कार की नई एक्स-शोरूम कीमतें अब 14.0 लाख से 18.50 लाख रुपए तक हो गई हैं। हालांकि, इसका बेस वैरिएंट पुरानी कीमत में ही मिलेगा। बता दें कि नई कीमतें 13 जनवरी, 2026 से लागू हो गई हैं।

MG विंडसर वैरिएंट वाइज नई कीमतें जनवरी 2026 Windsor EV 38 वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Excite Rs. 13,99,800 Rs. 13,99,800 - नो चेंज Exclusive Rs. 15,14,800 Rs. 15,52,900 Rs. 38,100 2.52% Essence Rs. 16,29,800 Rs. 16,52,900 Rs. 23,100 1.42% Inspire Rs. 16,64,800 Rs. 16,64,800 - नो चेंज Windsor EV 53 वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Exclusive Pro Rs. 17,24,800 Rs. 17,37,900 Rs. 13,100 0.76% Essence Pro Rs. 18,39,000 Rs. 18,49,900 Rs. 10,900 0.59%

विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने हाल ही में विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।

विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।