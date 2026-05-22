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बढ़ती डिमांड से इस इलेक्ट्रिक कार का वेटिंग पीरियड 90 दिनों पहुंचा, सिंगल चार्ज पर 449Km की रेंज

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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लॉन्च के बाद से ही इस इलेक्ट्रिक कार की जबरदस्त डिमांड रही है। इसकी डिमांड को इस कदर भी समझा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये देश की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार बनी। इसी पॉपुलैरिटी ने इसके वेटिंग पीरियड में भी इजाफा कर दिया है।

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देश के अंदर जिन कारों की डिमांड में इजाफा होता है उनका वेटिंग पीरियड भी बढ़ जाता है। MG विंडसर EV भी इन्हीं कारों की लिस्ट में शामिल है। दरअसल, लॉन्च के बाद से ही इस इलेक्ट्रिक कार की जबरदस्त डिमांड रही है। इसकी डिमांड को इस कदर भी समझा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये देश की भी नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार बनी। इसी पॉपुलैरिटी ने इसके वेटिंग पीरियड में भी इजाफा कर दिया है। दरअसल, इस कार का वेटिंग पीरियड आम तौर पर 1 से 2 महीने तक है, लेकिन कुछ खास कलर्स और वैरिएंट के लिए इसका वेटिंग पीरियड 3 महीने तक भी है। चलिए एक बार देश के कुछ प्रमुश शहरों में इसका वेटिंग पीरियड जानते हैं।

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MG विंडसर EV का वेटिंग पीरियड मई 2026
शहरवेटिंग पीरियड
हैदराबाद28 दिनों तक
पुणे45 दिनों तक
मुंबई56 दिनों तक
बेंगलुरु90 दिनों तक
गाजियाबाद90 दिनों तक
नोएडा90 दिनों तक
फरीदाबाद90 दिनों तक
गुरुग्राम90 दिनों तक
दिल्ली90 दिनों तक

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इस महीने विंडसर EV की MY25 यूनिट पर 85,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इसमें 30,000 रुपए तक की छूट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए के लॉयल्टी और 10,000 रुपए कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल हैं। वहीं, विंडसर की MY26 यूनिट्स की बात करें, तो कंपनी 15,000 रुपए की छूट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए की लॉयल्टी और 10,000 रुपए कॉर्पोरेट फायदे दे रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.09 लाख से 18.59 लाख रुपए तक हैं।

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विंडसर EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कंपनी ने विंडसर ईवी का प्रो वैरिएंट भी लॉन्च किया है। विंडसर EV प्रो का मुख्य आकर्षण 52.9kWh LFP बैटरी पैक है। स्टैंडर्ड विंडसर EV की 38kWh LFP बैटरी की ARAI-सर्टिफाइट रेंज 332km की तुलना में प्रो की रेंज 449km है। बैटरी कैपेसिटी में सुधार के बावजूद, विंडसर EV प्रो की पावर आउटपुट 136hp और टॉर्क आउटपुट 200Nm पर स्टैंडर्ड मॉडल से चेंज रहते हैं। यही बात इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव लेआउट के लिए भी सही है। चार्जिंग के लिए, विंडसर EV प्रो 7.4kWh AC चार्जर के साथ आता है जो बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 9.5 घंटे का समय लेता है। 60kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो 50 मिनट में 20 से 80% चार्ज करने की अनुमति देता है।

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विंडसर में बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें सिर्फ 18-इंच के एलॉय व्हील्स के लिए एक नया डिजाइन अपडेट किया गया है जो MG हेक्टर SUV के समान दिखता है। दूसरी तरफ, विंडसर EV प्रो में मौजूदा मॉडल की तरह ही स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे आगे और पीछे कनेक्टेड LED लाइटबार के साथ स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, रिट्रैक्टेबल फ्लश डोर हैंडल, बड़ा विंडो एरिया और खास MPV-हैचबैक हाइब्रिड फॉर्म फैक्टर शामिल हैं। ब्रांड ने 3 नए कलर ऑप्शन सेलाडॉन ब्लू, ग्लेज रेड और ऑरोरा सिल्वर में खरीद पाएंगे। प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर है। जबकि स्टैंडर्ड विंडसर में 604 लीटर बूट स्पेस मिलता है।

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MG विंडसर EV प्रो के इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट आर्मरेस्ट और रूफ और कॉलम लाइनर्स पर नए बेज अपहोल्स्ट्री की वजह से इसे पहचानना आसान है, जो मौजूदा मॉडल के ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर स्कीम से अलग है। विंडसर EV प्रो में कुछ महत्वपूर्ण नए फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि V2V (व्हीकल टू व्हीकल) और V2L (व्हीकल टू लोड) फंक्शनैलिटी, जहां बैटरी का इस्तेमाल दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसमें लेवल 2 ADAS सेफ्टी सूट और पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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